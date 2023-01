Umrl je frontman skupine Television

Njegovo smrt je za The New York Times sporočila Jesse Paris Smith, hčerka Verlainove nekdanje ljubezni in občasne glasbene sodelavke Patti Smith. Povedala je, da je umrl v soboto.

Verlaine je izdal več kot deset samostojnih albumov, pri čemer je sodeloval s številnimi umetniki, kot sta Patti Smith in David Bowie. Foto: Guliverimage

Priimek Verlaine je prevzel po francoskem pesniku Paulu Verlainu

Rojen kot Thomas Miller je glasbenik priimek Verlaine prevzel od francoskega pesnika Paula Verlaina, čigar liričnost je poskušal vnesti v svoje pesmi, medtem ko je igral kitaro v eteričnem in agresivnem slogu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V srednjo šolo je hodil s punk ikono Richardom Hellom. Skupaj s kitaristom Richardom Lloydom sta leta 1973 ustanovila skupino Television. Njihov prvenec Marquee Moon iz leta 1977 je po mnenju revije Rolling Stone "eden največjih albumov punkovskega obdobja". Skoraj deset minut dolg istoimenski singel z albuma ponazarja bogastvo glasbenega gibanja, ki je navdihnilo številne skupine, od Ramones do Talking Heads in Blondie. Vsi so zahajali v punk rock trdnjavo CBGB, klub na Lower East Sidu v New Yorku, kjer so bili najboljši časi punka in rocka.

Po dveh albumih je skupina razpadla

Čeprav je album Marquee Moon prejel pohvale kritikov, komercialno ni bil preveč uspešen. Po dveh albumih je skupina razpadla. Verlaine je kasneje izdal več kot deset samostojnih albumov, pri čemer je sodeloval s številnimi umetniki, kot sta Patti Smith in David Bowie.

Po objavi novice o njegovi smrti so se številni umetniki odzvali na družbenih omrežjih.

"Včeraj sem šel mimo stojnic s knjigami pred knjigarno Strand in mislil, da se vidiva kot običajno, pokadiva in se nekaj ur pogovarjava o redkih najdbah poezije," je tvitnil Thurston Moore iz Sonic Youth. "Pogrešal te bom, Tom. TV, počivaj v miru."

Flea iz skupine Red Hot Chili Peppers pa je zapisal, da je album Marquee Moon poslušal tisočkrat in ga "bo poslušal še tisočkrat".