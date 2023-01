Nov incident v ZDA: policista pretepla brezdomca, grozi jima dosmrtni zapor

Dvema zdaj že nekdanjima policistoma iz Južne Floride, ki sta prejšnji mesec vklenila brezdomca in ga odpeljala na osamljeno območje, kjer sta ga pretepla do nezavesti, grozi dosmrtna ječa, poroča ABC News.

Policista iz Hialeaha, Rafael Otano in Lorenzo Ofila, sta se 17. decembra lani nekaj po 17. uri odzvala na prijavo zaradi nereda v pekarni.

Tam sta se srečala s 50-letnim Josejem Ortego Gutierrezom, brezdomcem, ki je pogosto taval po tem območju in je bil že stari znanec policije, je povedala državna tožilka Katherine Fernandez Rundle.

Namesto da bi ga odpeljala v lokalni zapor, sta ga 22-letni Ofila in 27-letni Otano odpeljala deset kilometrov stran na "osamljeno in temno mesto". Ofila naj bi Gutierreza vklenil in ga namestil v zadnji del označenega policijskega avtomobila, je še dejala Rundle.

HIALEAH COPS CHARGED W/ KIDNAPPING@PoliceHialeah officers Lorenzo Ofila & Rafael Otano are facing charges for allegedly putting a homeless man into the back of a police cruiser, moving him to another location, & beating him. Ali Saleh, a PI, is charged with victim tampering. pic.twitter.com/QFoewh9euJ — Ian Margol (@IanMargolWPLG) January 26, 2023

Na mestu, kjer se je zgodil incident, sta policista Gutierreza, ta je bil še vedno vklenjen, vrgla na tla in ga pretepla, je povedala in dodala, da je brezdomec pozneje pričal, da se je zbudil sam, brez lisic, njegova glava pa je krvavela.

Brezdomca poskušal podkupiti, da bi molčal

Tožilci so aretirali tudi Alija Amina Saleha, ta naj bi Gutierreza poskušal podkupiti, da bi molčal o tem, kar se mu je zgodilo.

Gutierrez je preiskovalcem povedal, da mu je Saleh ponudil več kot tisoč dolarjev in pritiskal nanj, naj podpiše izjavo, da ga policisti niso napadli, čeprav ne zna brati, je na novinarski konferenci še dejala Rundle. Ofila in Otano sta obtožena oborožene ugrabitve in jima grozi dosmrtna ječa.