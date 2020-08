Tragično umrlo igralko pospremili k večnemu počitku

Na pogrebu, ki se je odvil na pokopališču Forest Lawn Memorial Park v Los Angelesu, so bili zbrani le najožji družinski člani in prijatelji pokojne igralke Naye Rivera. Med drugim jo je k večnemu počitku pospremilo tudi nekaj soigralcev iz serije Glee, v kateri je igrala, poroča portal Entertainment Tonight.

Igralko so sicer stran od oči javnost in medijev pokopali že pred več dnevi, natančneje 24. julija. Vsega skupaj se je pogrebne slovesnosti udeležilo 25 ljudi.

Na mrliškem listu, ki je prišel v javnost, je tudi zapisan uraden vzrok smrti tragično umrle zvezdnice. Kot piše v dokumentu, je umrla zaradi utopitve, ki je nastopila zelo hitro – "v nekaj minutah".

Že po opravljeni obdukciji pred dvema tednoma so sicer oblasti sporočile, da so izključile samomor. Obdukcija tudi ni pokazala nobenih bolezenskih znakov ali telesnih poškodb, ki bi povzročile utopitev. Njena tragična smrt je bila tako že takrat tudi uradno razglašena za nesrečo, kar je zdaj še zapisano v mrliškem listu.

Za mlado igralko je bil usoden izlet na jezero Piru. Foto: Getty Images

Spomnimo: igralka Naya Rivera se je 8. julija s štiriletnim sinom Joseyem odpravila na popoldansko vožnjo s čolnom na jezero Piru. Dečka so nato našli samega na čolnu, medtem ko se je vsaka sled za njegovo mamo izgubila. Igralkino truplo so našli pet dni pozneje, 13. julija, po obsežni iskalni akciji.

Po pričevanju njenega sina so oblasti že takrat sklepale, da sta šla Naya in Josey plavat, ko jima je začelo odnašati čoln. Zvezdnici je nato nekako uspelo sina potisniti nazaj na krov, medtem ko ji je za rešitev same sebe najverjetneje zmanjkalo moči ali pa so bili na delu močni tokovi.