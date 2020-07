Reševalne ekipe so včeraj, skoraj šest dni po izginotju, le našle truplo pogrešane igralke Naye Rivera. Policisti so pojasnili, da ni bilo znakov kaznivega dejanja ali samomora ter da je šlo za tragično nesrečo.

Preden je izginila v jezeru, naj bi 33-letna Naya Rivera porabila zadnje atome moči, da je štiriletnemu sinu pomagala na čoln, sebe pa ni zmogla potegniti nanj. Nato je izginila pod gladino, je policistom že prejšnji teden povedal njen sin Josey Hollis Dorsey.

Joseyja so kasneje našli na čolnu, kjer je zaspal. "Fantek je nosil rešilni jopič in bil ovit v brisačo. Na čolnu smo našli tudi rešilni jopič za odraslo osebo," je včeraj na tiskovni konferenci pojasnil šerif Bill Ayub, ki je smrt igralke označil za tragično nesrečo ter izključil kaznivo dejanje in samomor.

Potrdil je, da so v jezeru Piru našli truplo, ki je glede na vse indice (bilo je brez rešilnega jopiča, oblačila so se ujemala z Nayinimi in prijavljena ni bila nobena druga pogrešana oseba) truplo igralke Naye Rivera. To so nato prepeljali k mrliškemu ogledniku, kjer bodo opravili obdukcijo.

Zvezdnica je izginila preteklo sredo, a so jo našli šele včeraj, saj je bilo iskanje zaradi slabe vidljivosti v jezeru izredno težko. Reševalne ekipe so si pomagale tako s potapljači kot helikopterji in droni, pa tudi podvodnimi roboti.

Šerif Bill Ayub pojasnjuje smrt Naye:

Rešilni jopič bi jo skoraj zagotovo rešil

Reševalci in policisti še vedno ne vedo natančno, zakaj je zvezdnica utonila, vendar ugibajo, da je k temu pripomogel močan veter. Eden od reševalcev potapljačev Robert Inglis predvideva, da je med plavanjem njen čoln odneslo stran, saj ni bil zasidran.

"Ti čolni so zelo lahki. Če jih porineš, se lahko zelo oddaljijo, zato sumim, da je bil za to kriv veter. Morda je poskušala plavati za čolnom." Rešilni jopič bi jo skoraj zagotovo rešil, je dodal. "Že večkrat smo opazili, da k večini utopitev prispeva ravno nenošenje rešilnega jopiča."

"Veter se okrepi, čoln se oddalji in poskušaš priti do njega. Lahko te zagrabi krč v nogi," je Inglis opisal mogoč scenarij utopitve. "Če pa nosiš jopič, se lahko ustaviš in spočiješ, nekdo te lahko reši iz vode ali pa pokličeš pomoč."

Reševalec je še pojasnil, da so vode v Kaliforniji sicer res mirne, a se lahko vsak plavalec v njih utrudi. "Če ne poznaš barke ali čolna, te lahko samo plezanje nanj utrudi." Poleg tega je jezero Piru znano po nepredvidljivih tokovih in vrtincih, ki so bili v preteklosti krivi že za več utopitev plavalcev.

Nayino truplo so iskali na vodi, pod vodo ... Foto: Getty Images

... in tudi s pomočjo helikopterjev. Foto: Getty Images

Obupana mama Yolanda je ob jezeru prebila več dni, v upanju, da bi igralko našli živo. Foto: Getty Images

Prijatelji in oboževalci hoteli pomagati pri reševanju

Lokalne oblasti so že v petek sporočile, da ni več upanja, da bi igralko našli živo, in od takrat so iskali njene posmrtne ostanke.

Pri iskanju je želelo pomagati vse več ljudi, med drugimi tudi igralka Heather Morris, Nayina soigralka iz serije Glee, ki je v nedeljo vprašala lokalne oblasti, ali se lahko pridruži iskalni akciji. Na spletu se je o tem, da bi organizirali zasebne iskalne akcije, dogovarjalo tudi več Nayinih oboževalcev.

Vendar so jim iz šerifovega urada hitro sporočili, naj se nikar ne lotevajo iskanja na lastno pest. "Naše ekipe so dobro opremljene in izurjene. Nočemo reševati še vas," so opozorili na Twitterju.

Policisti predvidevajo, da je še imela moč, da je rešila sina, sebe pa ni zmogla. Foto: Getty Images

Že tretja žrtev priljubljene serije Glee

Naya Rivera je že tretja zvezdnica iz priljubljene serije Glee, ki je tragično umrla. Dve leti pred njo je umrl Mark Salling, ki si je po obtožbi posedovanja otroške pornografije vzel življenje, še pred njim pa je leta 2013 zaradi predoziranja umrl Cory Monteith. Njegovo smrt so označil za nenamerno, saj je imel igralec pestro zgodovino zlorabe drog.

Truplo 33-letne Naye so našli ravno na sedmo obletnico Coryjeve smrti.

Preberite tudi: