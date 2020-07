Pogrešano igralko bi iskali oboževalci, šerif sporočil: Nočemo reševati še vas #video

Reševalne ekipe še vedno iščejo Nayo Rivera, ki je prejšnji teden izginila med plavanjem v jezeru Piru v Kaliforniji.

Zadnji posnetek igralke, ko je s sinom na najetem čolnu odplula na jezero:

Lokalne oblasti so že v petek sporočile, da ni več upanja, da bi igralko našli živo, in od takrat iščejo njene posmrtne ostanke. Za zdaj brez uspeha.

Medtem pri iskanju želi pomagati vse več ljudi, med drugim je igralka Heather Morris, Riverina soigralka iz serije Glee, v nedeljo zaprosila lokalne oblasti, ali se lahko pridruži iskalni akciji. Na spletu se tudi več Riverinih oboževalcev dogovarja, da bi organizirali zasebne iskalne akcije, poročajo ameriški mediji.

Foto: Reuters

"Nočemo reševati še vas"

Zaradi tega so iz šerifovega urada poslali opozorilo, naj se ljudje nikar ne lotevajo iskanja pogrešane igralke na lastno pest. "Jezero je zaprto, temperature presegajo 30 stopinj Celzija, teren okoli jezera pa je strm in zahteven," so opozorili na Twitterju, "naše ekipe so dobro opremljene in izurjene. Nočemo reševati še vas."

