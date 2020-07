Znano, zakaj je umrla Naya Rivera

Truplo, najdeno v jezeru Piru, so posmrtni ostanki 33-letne igralke Naye Rivera, so po opravljeni obdukciji potrdile oblasti. Razkrile so tudi uraden vzrok smrti.

Kot so že prej sklepali glede na to, kar je povedal njen štiriletni sin Josey, ki so ga samega našli na čolnu, je 33-letna Naya umrla zaradi utopitve, poroča Entertainment Tonight. Obdukcija ni pokazala nobenih bolezenskih znakov ali telesnih poškodb, ki bi povzročile utopitev. Tudi samomor so izključili. Njena tragična smrt je zato zdaj tudi uradno razglašena za nesrečo.

Mrliški oglednik je preverjal tudi to, ali je imela tragično umrla igralka v krvi kakšne sumljive substance, ki bi lahko privedle do izgube zavesti in posledično utopitve. A po prvih opravljenih testih zvezdnica ni uživala ne alkohola ne zdravil oziroma drog.

Igralko so od srede do ponedeljka iskali v jezeru Piru. Foto: Getty Images

"Glede na okoliščine in vizualne karakteristike smo sklepali, da najdeno truplo pripada Nayi Rivera, kar smo kasneje s pomočjo dentalne primerjave tudi potrdili," so iz pisarne mrliškega oglednika povedali v uradni izjavi. "Naredili smo rentgen in polno obdukcijo, ki je pokazala na utopitev. Stanje trupla se tudi sklada s časom, kolikor je bilo pod vodo."

Nesreča se je zgodila pred tednom dni, ko se je Naya s štiri leta starim sinom Joseyjem odpravila na popoldansko vožnjo s čolnoma na jezero Piru. Dečka so našli samega na čolnu, medtem ko se je za njegovo mamo izgubila vsaka sled. Josey je povedal, da sta z mamo plavala in da ga je ta potisnila na čoln, ko se je obrnil nazaj, pa je izginila pod vodno gladino.

Strokovnjaki zato sklepajo, da jima je morda med plavanjem čoln začelo odnašati ali pa so ju zajeli tokovi, ki so na jezeru v popoldanskem času pogosti. Igralka naj bi porabila zadnje atome moči, da je sina spravila na varno, še sklepajo po pogovoru z dečkom. Več o tem si preberite TUKAJ.

Naya je sina Joseyja potisnila na čoln, sama pa se ni mogla rešiti. Foto: Getty Images