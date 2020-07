Je pogrešana igralka zadnja v vrsti žrtev priljubljene serije? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja zvezdnica serije Glee Naya Rivera je že dva dni pogrešana v kalifornijskem jezeru, zato so reševalci izgubili upanje in zdaj iščejo njeno truplo. To pa žal ni prva tragedija, ki se je zgodila priljubljeni seriji.

Reševalne ekipe, ki v kalifornijskem jezeru Piru iščejo pogrešano igralko Nayo Rivero, nimajo več upanja, da jo bodo našli živo. Zdaj ne gre več za reševalno akcijo, ampak iščejo njene posmrtne ostanke, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Gre za zadnjo v vrsti tragedij priljubljene serije Glee, ki smo jo lahko gledali tudi na naših malih ekranih.

Čeprav so igralci v seriji peli in plesali, so imeli v življenju zunaj serije hude težave z alkoholom, drogami in tudi spolnimi zlorabami.

Glee je bila ena najuspešnejših serij, zdaj pa so jo očrnile tragedije. Foto: IMDb

Začelo se je s predoziranjem in samomorom

Prva huda izguba Gleeja se je zgodila leta 2013, ko je zaradi predoziranja umrl glavni igralec Cory Monteith (v vlogi Finna Hudsona), ki je bil tako v seriji kot resničnem življenju fant glavne igralke Lee Michele (v seriji Rachel Berry).

Mrliški oglednik je njegovo smrt v hotelski sobi označil za nenamerno, saj je imel igralec pestro zgodovino zlorabe drog, z opojnimi substancami naj bi se prvič srečal že pri rosnih 13 letih.

Pet let kasneje si je njegov soigralec Mark Salling (igral je Noaha Puckermana - Pucka) vzel življenje, ker je bil obtožen posedovanja otroške pornografije. Policija je namreč leta 2015 v njegovem stanovanju našla 50 tisoč fotografij in videov z otroško pornografijo, pri čemer so bile nekatere žrtve stare komaj tri leta.

Zvezdniku je grozilo 20 let zapora, ker je dejanje priznal, mu je grozilo od štiri do sedem let zaporne kazni, vsaki žrtvi pa bi moral plačati okoli 50 tisoč dolarjev.

Cory Monteith (levo) in Mark Salling sta umrla zaradi predoziranja in samomora. Foto: Getty Images

Osrednja igralka je očrnjena zaradi grdega ravnanja

Še pred novico o izginotju Naye Rivere, ki je v Gleeju igrala Santano Lopez, je medije polnila Lea Michele, saj so na dan prišle zgodbe o tem, kako grozno naj bi se obnašala do soigralcev. Slavna igralka, ki se je sicer vedno trudila vzdrževati podobo pridnega dekleta, je bila glede na izpovedi nekdanjih soigralcev vse prej kot to.

Začelo se je s Samantho Ware, ki je na Twitterju razkrila, da je Lea njen nastop v seriji Glee spremenila v pekel in da tega ne bo nikoli pozabila. "Kolikor se spomnim, si vsem rekla, da bi se, če bi imela priložnost, podelala v mojo lasuljo. Med vsemi drugimi travmatičnimi majhnimi napadi, zaradi katerih sem podvomila o karieri v Hollywoodu," je še zapisala. Podporo Samanthi so izrazile tri soigralke iz Gleeja, Heather Morris, Amber Riley in Alex Newell, kasneje pa sta proti Lei spregovorila še dva njena nekdanja soigralca.

Michele se je opravičila, vendar ni zaleglo, saj so 33-letno igralko že začele zapuščati številne znamke, s katerimi je sodelovala, ogrožena pa je tudi njena igralska kariera.

Tik pred novico o Nayi se je pisalo o Lei in njenem grdem obnašanju na snemanjih. Foto: Getty Images

Nato pa je v sredo prišla novica o pogrešani Nayi, tako da se negativne zgodbe o igralcih iz serije Glee nadaljujejo. Glede na to, da reševalci niso optimistični, da bi 33-letno zvezdnico sploh še lahko našli živo, je verjetnost, da bo to še ena žrtev iz serije Glee, vse večja. Reševalci namreč pravijo, da so možnosti, da bi jo našli živo, praktično nične.

Jezero, kjer je izginila Rivera: