Je to konec kariere slavne igralke? Igralec jo je označil za "odvratno". #video

Craig Ramsay je v začetku novega tisočletja zaigral ob Lei Michele v gledališki predstavi Goslač na strehi in te izkušnje se ne spominja rad.

To je brez dlake na jeziku povedal v podcastu Behind the Velvet Rope with David Yontef, kjer jo je najprej označil za "osebo, ki misli, da ji vse pripada," ter dodal, da v tem intervjuju sicer ni hotel slišati njenega imena.

"Menim, da je odvratna in grozna oseba, ki je izgubila stik z realnostjo," je povedal in še razkril, da je bil z njo v stiku ravno v času, ko je izvedela, da je dobila vlogo v seriji Glee. "Bila je obsedena s tem," je dodal.

Vse več nekdanjih soigralcev jo obtožuje nesramnosti, rasizma in nespoštljivosti na snemanjih. Foto: Getty Images

Vse več zgodb, v katerih je negativka

Ramsay je zadnji v vrsti igralcev, ki so delili svoje zgodbe o slavni igralki, ki se je sicer vedno trudila vzdrževati podobo pridnega dekleta. A sodeč po izpovedih njenih nekdanjih soigralcev, je bila vse prej kot to.

Začelo se je s Samantho Ware, ko je na Twitterju razkrila, da je njen nastop v seriji Glee spremenila v pekel ter da tega ne bo nikoli pozabila. "Kolikor se spomnim, si vsem rekla, da bi se, če bi imela priložnost, podelala v mojo lasuljo. Med vsemi drugimi travmatičnimi majhnimi napadi, zaradi katerih sem podvomila o karieri v Hollywoodu," je še zapisala.

Soigralki iz Gleeja, Amber Riley in Alex Newell, sta ji ob tem izrazili podporo, pozneje pa še Heather Morris, ki je v zapisu na Twitterju priznala: "Je bilo neprijetno delati z njo? Zelo."

Po tem pa se je oglasil še broadwajski igralec Gerard Canonico in Leo označil za "nič drugega kot nočno moro", medtem ko sta sodelovala pri predstavi Pomladno prebujenje.

Njeno "diva" vedenje je načelo njeno kariero

Michele se je vmes sicer opravičila, ker je bila tako "razumljena", ter Samanthi sporočila, da se "ne spomni, da bi kdaj izjavila kaj takšnega in da nikoli ni nikogar obsojala na podlagi barve njegove kože".

Vendar ni zaleglo, saj so 33-letno igralko že začele zapuščati številne znamke, s katerimi je sodelovala, ogrožena pa sta tudi njena igralska kariera in očitno njen zakon s poslovnežem Zandyjem Reichom, s katerim sicer pričakuje prvega otroka.

Ameriški tabloidi namreč pišejo, da je obupana, ker se njena podoba pridnega dekleta uničuje, da je vzkipljiva in da njen mož sploh ne ve, kako naj jo pomiri. Trenutno naj bi jo bolj zanimalo, kako naj popravi svojo kariero, kot pa da bi poskrbela za svoj zakon, a so viri blizu nje te govorice zanikali.