Še ena zvezdnica v veselem pričakovanju

Več slavnih parov je te dni kljub svetovni pandemiji koronavirusa vzhičenih, saj bodo svoje ljubezni okronali še z otrokom. Med drugim naraščaj pričakujeta Sophie Turner in Joe Jonars, čez nekaj mesecev bosta starša tudi igralec Chris Pratt in hči slavnega Arnolda Schwarzeneggerja Katherine Schwarzenegger.

Lea s soprogom Zandyjem Reichom. Foto: Getty Images

V veselem pričakovanju pa je tudi igralka Lea Michele, poroča portal People. To bo za 33-letno zvezdnico in njenega soproga, 37-letnega podjetnika Zandyja Reicha, prvi otrok. "Že od vedno sta si želela postati starša," so za omenjeni portal razkrili viri, ki so jima blizu.

Lea in Zandy sta se sicer začela videvati poleti leta 2017, že aprila prihodnje leto pa je Zandy svoje dekle zaprosil za roko. Par se je nato marca 2020 sprehodil do oltarja, leto kasneje pa je na poti še dojenček.