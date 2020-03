To bo za 35-letno pevko prvi otrok, medtem ko ima Orlando Bloom iz zakona z manekenko Mirando Kerr že devetletnega sina Flynna.

Veselo novico je Katy Perry razkrila kar v novem videospotu za skladbo Never Worn White, nato pa je svojim zvestim oboževalcem takoj po premieri videa vse skupaj pojasnila v pogovoru v živo še na svojem profilu na Instragramu.

"Veliko se bo dogajalo to poletje," je hudomušno začela pevka, piše portal E! News, ter nato povedala, da jo namreč takrat čaka porod. "Navdušena sem. Oba sva navdušena in srečna in to je verjetno skrivnost, ki sem jo morala najdlje držati skrito. Hotela sem jo deliti z vami, a hkrati sem vam jo želela sporočiti na najboljši mogoč način, in to je prek glasbe, ker to je pač način, kako komuniciram z vami. To je način, kako komuniciramo drug z drugim."

A rojstvo otroka letos ne bo edini veliki dogodek za slavni par. Menda se bosta v prihodnjih tednih tudi sprehodila do oltarja. Viri, ki so jima blizu, pravijo, da so priprave na njun poročni dan že pri koncu.

