Brat slavnega pevca razkril skrbno varovano skrivnost #video

Za par, ki je skupaj že vse od leta 2001 – spoznala in zaljubila sta se na snemanju pevčevega videospota za skladbo Escape – je to že tretji otrok. Pred dvema letoma sta se namreč razveselila dvojčkov, deklice Lucy in fantka Nicholasa.

In tako kot je prva nosečnost potekala povsem v tajnosti, je Enriqueju in Anni tudi drugo nosečnost uspelo skrivati skoraj vse do konca. Pred dvema tednoma so namreč paparaci zvezdnika ujeli na jahti, kjer Anna ogromnega nosečniškega trebuščka ni mogla skriti. Fotografije in novico, da sta očitno znova v veselem pričakovanju, je objavil Hola Magazine.

Zdaj pa je veselo novico, da se jima je nov družinski član oziroma članica že rodil/a, v intervjuju za čilski ADN radio razkril kar pevčev brat Julio Iglesisas. Ko ga je voditelj vprašal, ali sta Enrique in Anna že dobila tretjega otroka, je odgovoril pritrdilno ter dodal, da njegov spol ostaja skrivnost.

Preberite tudi: