Richard Gere bo pri 70 znova zibal

70-letni igralec Richard Gere in njegova 34 let mlajša žena znova pričakujeta naraščaj. Alejandra Gere je namreč le devet mesecev za tem, ko je rodila dečka Alexandra, spet noseča.

To bo za igralca in njegovo ženo drugi otrok, potem ko sta se v februarju razveselila fantka Alexandra. Oba pa imata iz prejšnjih zakonov z nekdanjima partnerjema po enega otroka. Richard je oče 19-letnemu Homerju Jamesu, Alejandra pa mama šestinpolletnemu Albertu.

Novice o drugi nosečnosti par za zdaj še ni uradno potrdil. Da je 36-letna španska podjetnica spet v veselem pričakovanju, so za špansko publikacijo Hola! razkrili viri, ki so jima blizu. Kar ne preseneča, saj sta bila tudi ob prvi nosečnosti zelo skrivnostna in nosečniških utrinkov nista pogosto delila z oboževalci.

Richard in Alejandra se sicer poznata že več kot desetletje, a sta se romantično zapletla šele pred petimi leti. Aprila lani je odjeknila novica, da sta skrivoma skočila v zakonski stan. Nekaj poročnih fotografij je pozneje na družbenem omrežju objavila Alejandra.

"Tako se dobro počutita drug ob drugem, tako se zabavata in tako zelo se veselita skupne prihodnosti," so takrat za portal People povedali viri. In dodali, da igralec še nikoli v življenju ni bil srečnejši kot zadnja leta, ki jih preživlja ob lepi Alejandri.

