Reševalci izgubili upanje: zdaj iščejo igralkino truplo #video

Reševalne ekipe, ki v kalifornijskem jezeru Piru iščejo pogrešano igralko Nayo Rivero, nimajo več upanja, da jo bodo našli živo, poročajo ameriški mediji. Zdaj ne gre več za reševalno akcijo, ampak iščejo njene posmrtne ostanke, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

33-letna Rivera, znana po eni od glavnih vlog v TV-seriji Glee, je v sredo najela čoln in se s štiriletnim sinom Joseyjem odpravila plavat. Pozneje so dečka našli samega v čolnu, reševalcem je povedal, da sta se z mamo kopala, nato se je on vrnil v čoln, ona pa je izginila.

Čoln, ki ga je najela Rivera. Foto: Getty Images

Reševalci so jo sprva aktivno iskali tako v vodi kot na obrežju jezera, zdaj pa pravijo, da so možnosti, da bi jo našli živo, praktično nične. Voda v jezeru je zelo motna, kar otežuje iskanje, na dnu je ogromno podrtih dreves in vejevja, so še povedali za ameriške medije.