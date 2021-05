Tom Cruise spregovoril o posnetku, na katerem kriči na snemalno ekipo #video

Konec lanskega leta je v javnost prišel posnetek, na katerem se razločno sliši besnenje igralca Toma Cruisa, ki ga je ujezilo nepremišljeno ravnanje snemalne ekipe na snemanju filma Misija: Nemogoče 7.

58-letni zvezdnik je namreč opazil, da člana ekipe sedita ob računalniku, ne da bi pazila na medsebojno razdaljo, s čimer sta kršila zaščitne ukrepe pred okužbami. Cruise je ob malomarnosti članov ekipe povsem izgubil živce in začel kričati nanje.

Zdaj je v intervjuju za revijo Empire spregovoril o tem in mirno dejal: "Kar sem rekel, sem rekel. V tistem trenutku je bilo veliko na kocki." Ob tem je za revijo še pojasnil, da ni kričal na celotno ekipo, temveč zgolj "na nekaj izbranih ljudi", ki jim je očital nespametno obnašanje.

Priznal je, da so ga gnala tudi čustva, saj so snemanje filma pred tem zaradi pandemije prestavili že dvakrat. "Preplavila so me čustva, mislil sem na vse ljudi, s katerimi delam, in misel na to, da smo končno lahko snemali, me je navdala z olajšanjem."

Snemanja filma po tem niso več prekinjali. Foto: Cover Images

"Tega snemanja ne bomo prekinili! Me razumete?

Nekdo na prizorišču je igralčevo večminutno kričanje posnel, avdioposnetek pa je objavil britanski tabloid The Sun. "Če vas še kdaj ujamem pri čem takem, vas ne bo več tukaj, prekleto," je besnel.

"Mi smo vzor, v Hollywoodu prav zdaj snemajo filme zaradi nas, ker verjamejo v nas in to, kar počnemo," na posnetku kriči Cruise, "vsako noč sem na telefonu z vsakim jeb*** studiem, zavarovalnicami, producenti in vsi se zgledujejo po nas. Ustvarjamo na tisoče služb, bebci. Nikoli več nočem videti česa takega. Nikoli!"

"Lahko se pogovorite z ljudmi, ki ostajajo brez domov, ker je naša industrija zaprta. Ostali bodo brez denarja za hrano, brez šolnine za otroke. S tem v mislih grem vsak večer spat - s prihodnostjo naše jeb*** industrije," je nadaljeval, "zato mi je zelo žal, toda nočem več poslušati vaših opravičil. Vse sem vam pojasnil in hočem, da to upoštevate. Drugače vas ne bo več tukaj. Tega snemanja ne bomo prekinili! Me razumete? Če še kdaj vidim kaj takega, vas ne bo več tukaj."

S posnetka je mogoče razbrati, da se je še posebej spravil na enega člana ekipe in mu dejal, da lahko zaradi njegovih dejanj službo izgubi tudi njegov kolega. "Sem bil jasen? Ali razumeš, kaj hočem? Ali razumeš, kakšno odgovornost nosim? Če ne moreš delovati razumno, boš odpuščen. To je to."

Cruise je za Empire potrdil, da incident ni vplival na najnovejši projekt Misije: Nemogoče, produkcija pa ni bila več odložena, zato bo film v kinematografe prišel maja 2022.

