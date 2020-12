George Clooney v bran Tomu Cruisu: Nataknite si preklete maske!

Ker se nekateri člani produkcijske ekipe novega dela Misije: Nemogoče niso držali zaščitnih ukrepov, s katerimi preprečujemo širjenje novega koronavirusa, je glavni igralec in producent filma Tom Cruise na setu popolnoma izgubil živce. Kričal je na posameznike, da bodo odpuščeni, če jih še enkrat vidi kršiti ukrepe, ter da so na nitki številne službe in preživetje ljudi, če bodo morali zaradi okužb produkcijo znova ustaviti. Tomovemu izpadu lahko prisluhnete V TEM ČLANKU.

Clooney razume, kaj je hotel Tom povedati

Zdaj je o igralčevem odzivu na neupoštevanje ukrepov spregovoril tudi George Clooney. V intervjuju s Howardom Sternom za SiriusXM radio show je povedal, da pravzaprav razume, kaj je hotel Tom v besnem izpadu povedati in da ima prav.

"Ni pretiraval, kajti to je težava. Imam prijatelja, ki je pomočnik režiserja pri neki televizijski seriji in ki se mu je zgodila skorajda identična stvar, le da ni doživela takšnega odziva," njegov pogovor s Sternom povzema portal Entertainement Tonight. "Si na položaju, ko imaš moč, in to je lahko kočljivo. Si odgovoren za številne ljudi, in tukaj ima prav. Če se produkcija ustavi, veliko ljudi ostane brez služb. Ljudje morajo to razumeti in se morajo vesti odgovorno."

Clooney je ob tem dodal, da bi ubral malce drugačno pot oziroma izbral drugačen način, kot Tom, ki je med besnim izbruhom s prstom kazal na posameznike. "Mislim, da ne bo nujno pomagalo, če izpostaviš določene posameznike na takšen način. Ampak, saj veste, vsak ima svoj način … Tisti, ki so bili prisotni na snemanju, nam bodo lahko povedali več o tem. Razumem pa, zakaj je tako ravnal. In ni se zmotil. Ne vem pa, zakaj morate narediti stvar tako osebno. Ampak ne poznamo okoliščin. Morda pa je prej že desetkrat ali 15-krat nekdo to storil," je še dodal Clooney.

Tom Cruise je na snemanju novega dela Misije: Nemogoče pobesnel, ker se nekateri člani ekipe niso držali zaščitnih ukrepov. Foto: KIKA Press/Cover Images

Tudi sam pravi: Nataknite si preklete maske!

Tudi sam je velik zagovornik spoštovanja ukrepov, kot sta nošenje zaščitnih mask in upoštevanje predpisane varnostne razdalje. In je tudi besen na tiste, ki ne razumejo, kako pomembni so ti ukrepi.

"Mnogi se zdaj sprašujejo: 'Kje je moja svoboda?' A to sra*** ne deluje tako, bebci," Clooneyjeve ostre besede iz intervjuja navaja portal Fox News. "Vaša svoboda je tole: lahko kadite po mili volji, dokler vam pljuča ne počrnijo, a tega ne morete početi na avtobusu. Prav tako lahko pijete, dokler vam jetra ne odpovedo, a ne morete piti in sesti za volan." Ter dodal, da je treba ljudem preprosto naravnost reči: "Nataknite si preklete maske in prestali bomo to. Prihaja cepivo, a dajmo rešiti še kakšnih 60 tisoč življenj, preden ga dobimo."