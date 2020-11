Zvezdnik končno pojasnil, kako in zakaj je prijateljem podaril 14 milijonov

Si predstavljate, da bi imeli premožnega prijatelja, ki bi vam v zahvalo za vaše prijateljstvo in vso podporo v preteklosti podaril milijon ameriških dolarjev? Natanko to je pred leti naredil igralec George Clooney in zdaj to končno priznal v intervjuju za revijo GQ, poroča Huffington Post.

Povedal je, da je predajo denarja izvedel malce šaljivo, pravzaprav celo po filmsko. Namenjene vsote jim namreč ni nakazal na njihove bančne račune, ampak je vsakemu od njih bankovce zložil v aktovke. Za predajo kovčkov je najel kombi, na katerem je pisalo Cvetličarstvo, spremljali pa so ga najeti varnostniki. "Ti so se skoraj podelali od strahu," je razkril za omenjeno publikacijo.

Nič manj šokirani niso bili njegovi prijatelji, ko je vsakega obdaril z milijonom dolarjev. Čeprav nekateri denarja najprej niso hoteli vzeti, jih je na koncu nekako prepričal, da so ponujeno darilo sprejeli.

Pred sedmimi leti je igralec vsakega od 14 najožjih prijateljev obdaril z milijonom ameriških dolarjev. Foto: Getty Images

Za velikodušno gesto se je odločil, tik preden je spoznal svojo zdajšnjo ženo Amal. "Bil sem samski. Vsi smo se starali. Mislim, da sem imel takrat 52 let in večina mojih prijateljev je še starejših od mene. Pomislil sem: imam prijatelje, ki so mi v zadnjih 35 letih pomagali tako ali drugače. Ko sem potreboval pomoč, so mi jo dali. In jaz sem pomagal njim. Smo dobri prijatelji. In pomislil sem, da brez njih vsega tega ne bi imel. Če bi me zbil avtobus, so tudi vsi oni v moji oporoki. Zakaj, hudiča, bi torej čakal, da me zbije avtobus," je pojasnil svoje razmišljanje pred leti.

In kar je nadvse zanimivo, na enak datum leto pozneje se je življenje spremenilo tudi njemu. Leto po tem, ko je osrečil svoje prijatelje, 27. septembra, se je poročil s srčno izbranko Amal Alamuddin, ta je nato po poroki prevzela možev priimek. Par ima skupaj dva otroka – tri leta stara dvojčka Ello In Alexandra.