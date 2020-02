George Clooney želi kupiti španski nogometni klub #video

Ameriška produkcijska skupina, v kateri je med največjimi delničarji igralec George Clooney, se pogaja za nakup španskega nogometnega drugoligaša iz Malage, je poročal španski športni časopis AS.

Malaga CF se že nekaj časa spopada s finančnimi težavami in če so še v sezoni 2012/2013 igrali v četrtfinalu Lige prvakov, so leta 2018 izpadli iz španske prve lige. Lastnik kluba, katarski šejk Abdulah Al Thani, naj bi bil klub pripravljen prodati za okoli sto milijonov evrov, je poročal AS, medtem ko Clooney in preostali vlagatelji ponujajo le okoli 36 milijonov evrov. A kaže, da sta se obe strani pripravljeni pogajati o ceni, predsednik združenja malih delničarjev kluba Antonio Aguilera je namreč za lokalno televizijo Canal Malaga povedal, da so pogajanja o prodaji še vedno v teku.

Foto: Getty Images

Malaga – evropski Hollywood?

Aguilera je sicer za omenjeno televizijo razkril tudi, da ima Clooneyjeva produkcijska skupina v Malagi tudi druge interese. "Malago želijo spremeniti v 'evropski Hollywood'," je dejal, "tukaj že snemajo serije za Amazon, obenem pa se pogajajo za nakup kluba."

Britanski tabloid Daily Mail je ob tem poročal še, da naj bi imeli "hollywoodske" načrte tudi z nogometnim klubom – ta naj bi bil v središču nekakšnega resničnostnega šova, v katerem bi dogajanje v klubu 24 ur na dan spremljale televizijske kamere.

