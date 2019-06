Na Tajskem aretirali "lažnega Georgea Clooneyja" #video

Pretekli konec tedna so v bližini tajskega letovišča Pattaya aretirali Francesca Galdellija in njegovo partnerico Vanjo Goffi, ki se ju je v rodni Italiji oprijel vzdevek italijanska Bonnie in Clyde.

58-letnik in 45-letnica sta že od leta 2012 živela na Tajskem, potem ko so Galdellija leta 2010 obsodili na več kot osem let zapora, ker se je lažno predstavljal kot igralec George Clooney in vlagatelje vabil, naj investirajo v izmišljeno linijo oblačil z imenom GC Exclusive by George Clooney. Takrat je na sojenju pričal tudi Clooney, ki je zagotovil, da ni nikoli privolil v uporabo svojega imena za njuno linijo oblačil.

To sicer ni bila edina prevara, ki sta se je Italijana domislila, med drugim sta na spletu prodajala ponarejene ure Rolex, nato pa strankam namesto ur pošiljala pakete soli.

Preberite še: