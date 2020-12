Igralec Tom Cruise je sredi snemanja novega filma iz franšize Misija: Nemogoče, trenutno se mudijo v Veliki Britaniji, kjer je pred kratkim na snemanju prišlo do hude krvi.

58-letni zvezdnik je namreč opazil, da člana ekipe sedita ob računalniku, ne da bi pazila na medsebojno razdaljo, s čimer sta kršila zaščitne ukrepe pred okužbami. Cruise je ob malomarnosti članov ekipe povsem izgubil živce in začel kričati nanje.

Nekdo na prizorišču je igralčevo večminutno kričanje posnel, posnetek pa je zdaj objavil britanski tabloid The Sun. "Če vas še kdaj ujamem pri čem takem, vas ne bo več tukaj, prekleto," je besnel.

"Mi smo vzor, v Hollywoodu prav zdaj snemajo filme zaradi nas, ker verjamejo v nas in to, kar počnemo," v posnetku kriči Cruise, "vsako noč sem na telefonu z vsakim jeb*** studiem, zavarovalnicami, producenti in vsi se zgledujejo po nas. Ustvarjamo na tisoče služb, bebci. Nikoli več nočem videti česa takega. Nikoli!"

"Lahko se pogovorite z ljudmi, ki ostajajo brez domov, ker je naša industrija zaprta. Ostali bodo brez denarja za hrano, brez šolnine za otroke. S tem v mislih grem vsak večer spat - s prihodnostjo naše jeb***e industrije," je nadaljeval, "zato mi je zelo žal, toda nočem več poslušati vaših opravičil. Vse sem vam pojasnil in hočem, da to upoštevate. Če ne, vas ne bo več tukaj. Tega snemanja ne bomo prekinili! Me razumete? Če še kdaj vidim kaj takega, vas ne bo več tukaj."

S posnetka je mogoče razbrati, da se je še posebej spravil na enega člana ekipe in mu dejal, da lahko zaradi njegovih dejanj službo izgubi tudi njegov kolega. "Sem bil jasen? Ali razumeš, kaj hočem? Ali razumeš, kakšno odgovornost nosim? Če ne moreš delovati razumno, boš odpuščen. To je to."

Snemanje filma Misija: Nemogoče 7 so morali do zdaj zaradi okužb s koronavirusom v ekipi že večkrat prekiniti. Oktobra so med snemanjem v Italiji med člani ekipe odkrili 12 okuženih, zaradi česar so morali zaustaviti delo in čakati, da so zdravstveni delavci izsledili vse stike, ki so jih imeli okuženi.

Pred dvema tednoma se je ekipa vrnila v Veliko Britanijo, po poročanju tujih medijev pa je Cruise zdaj odločen, da bodo s strogim upoštevanjem zaščitnih ukrepov preprečili nadaljnje zaustavitve in zamude pri snemanju. Med drugim je iz svojega žepa plačal več kot pol milijona evrov za staro potniško ladjo, na kateri v izolaciji biva snemalna ekipa.

