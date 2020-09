Razkrito, kdaj bo Tom Cruise poletel v vesolje

Podjetje SpaceX je na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter objavilo seznam posadke in potnikov, ki bodo predvidoma v prihodnjih treh letih z njihovimi vesoljskimi plovili poleteli v vesolje. Za oktober 2021 so pri plovilu SpaceX Crew Dragon zapisali, da ga bo pilotiral Lopez Alegria, kot prvi potnik je naveden Tom Cruise, kot drugi potnik pa režiser Doug Liman.

With the arrival of the @MBRSpaceCentre Astronauts @astro_hazzaa and @Astro_Alneyadi at @NASA_Johnson this week, can we assume they are the two Emirati crew members who will make the 6 mth stay on the #ISS in Oct 2022? pic.twitter.com/b2Sdr06hUc