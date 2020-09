Uspešna vrnitev kitajskega vesoljskega plovila na Zemljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plovilo so v petek s pomočjo nosilne rakete Dolgi pohod 2F izstrelili z izstrelišča za satelite Jiuquan na severozahodu države. Foto: Reuters

Kitajska od leta 2017 v okviru prizadevanj za razširitev svojih operacij v vesolju razvija vesoljsko plovilo za večkratno uporabo, poroča STA.

Po navedbah Kitajske korporacije za vesoljsko znanost in tehnologijo si v prihodnosti želijo razviti plovila za prevoz ljudi in tovora v vesolje, ki bodo lahko vzletala in pristajala kot letala.