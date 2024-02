Tako se je v Sloveniji zabaval filmski zvezdnik Bill Murray #video

Na posnetku se Murray zabava ob glasbi slovenskega harmonikarja in prepeva pesem o Ljubljani.

Veleposlanica je pod objavo, ki jo je delila na družbenem omrežju X, zapisala, da bi ta "klasični spomin z veleposlaništva podoživljala znova in znova in znova vsak dan!" Vsem je zaželela tudi lep praznik neskončnega dne.

Promoviral vodko s slovenskim pečatom

Bill Murray je Slovenijo obiskal pred sedmimi leti. V Ljubljani je promoviral vodko znamke Slovenia Vodka, ogledal pa si je tudi kobilarno Lipica in rojstni kraj Melanie Trump, Sevnico. V Slovenijo je prišel v družbi kuharskega mojstra Petra X. Kellyja in slovensko-ameriškega podjetnika Emila Gasparija, idejnih očetov znamke Slovenia Vodka, destilata pšenice, ki ji za pridih slovenskosti dodajo ajdo. Žganica je že ob nastanku Murrayja tako navdušila, da je postal družabnik podjetja Good Voda, skupaj s Fructalom nosilca projekta Slovenia Vodka.

"Moja izkušnja s Slovenijo se je pravzaprav zgodila v obratnem vrstnem redu – najprej sem spoznal Slovenia vodko, šele zdaj pa sem tudi zares prišel sem," je Murray dejal med obiskom v Ljubljani. Povedal je tudi, kakšen je njegov vtis o Slovencih. "Vedno so mi govorili, da je Slovenija dežela z lepimi ženskami in inteligentnimi moškimi, in z zadovoljstvom lahko rečem, da je ravno obratno. Moški so presunljivo lepi, ženske pa preprosto genialne. Mislim, da imate veliko potenciala, moški bodo pritegovali turiste, ženske pa bodo vodile vso zadevo," se je pošalil.

