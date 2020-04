Tako Rihanna promovira svojo novo kolekcijo spodnjega perila #video

Potem ko je pevka Rihanna jeseni leta 2017 presenetila s svojo znamko ličil, je pol leta kasneje na prodajne police postavila še svojo znamko spodnjega perila Savage X Fenty. Seksi kosi so namenjeni ženskam različnih oblin in vseh postav, večkrat pa jih v vlogi fotomodela promovira kar Rihanna sama.

Prav to je storila tudi tokrat, za novo promocijsko kampanjo, piše Daily Mail. 32-letna zvezdnica je skočila v enega od najnovejših črnih prosojnih kompletov spodnjega perila iz svoje zadnje kolekcije in za fotografski objektiv pozirala zunaj, na vrtu. Razkuštrano pričesko je dopolnil drzen temen mejkap, pevka pa na fotogafijah nosi tudi nemalo nakita – vključno z diamantno zapestnico, ki so jo je nadela okrog gležnja.

Rihanna je sicer pred dvema letoma, ko je svetu prvič predstavila svojo linijo spodnjega perila, za revijo Vogue povedala, da je imela pri oblikovanju svojega spodnjega perila v mislih predvsem to, da se mora vsaka ženska, ne glede na svoje kilograme in obliko postave, v njem počutiti udobno in predvsem zapeljivo.

"Tudi sama nimam postave kot manekenke Victoria's Secret, a se kljub temu še vedno počutim lepo in samozavestno v svojem spodnjem perilu," je takrat pojasnila. In dodala: "Bistvo kolekcije Savage je v tem, da ženske prevzamemo nadzor – nad tem, kako čutimo, in nad odločitvami, ki jih sprejemamo. Ženske se moramo zavedati, da je žogica na naši strani igrišča."