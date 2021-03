Sredi ločitve se v bikinkah predaja sončnim žarkom #foto

Sredi ločitvene od glasbenika in modnega oblikovalca Kanyeja Westa je resničnostna zvezdnica Kim Kardashian izkoristila lepo vreme in se v bikinkah nastavila sončnim žarkom.

Podjetnica in resničnostna zvezdnica Kim Kardashian je po več mesecih šušljanja, da je zakonska zveza med njo in možem Kanyejem Westom razpadla, v februarju tudi uradno sprožila zahtevo za ločitev. Da pa 40-letnica ravno ne žaluje za propadlo zvezo, je dala vedeti kar na svojem Instagramu, kjer je sledilcem, kot je že v njeni navadi, zopet postregla s fotografijami, kjer na ogled postavlja svoje izklesano telo.

V temno zelenih bikinkah in verjetno ob bazenu se je nastavljala sončnim žarkom in fotografskim objektivom. Ob objavi je pripela tudi sporočilo z nasvetom, da se je treba sprostiti in se osredotočiti nase. Zvezdnica je ta nasvet očitno vzela zelo resno, saj je videti zares sproščeno in brezskrbno in to navkljub ljubezenskim težavam.

Objava kot uvod v samsko življenje?

Kardashianova in West sta bila namreč v zvezi od leta 2012, poročila sta se dve leti pozneje in imata štiri otroke − najmlajši bo maja dopolnil dve leti. Njun zakon pa naj bi razpadel že pred uradno ločitveno zahtevo. Ameriški mediji namreč navajajo, da sta zakonca že več mesecev živela skoraj povsem ločeno življenje, videvala sta se le zaradi otrok.

H koncu njunega zakona pa naj bi v veliki meri pripomogli javni izpadi, ki jih je v zadnjih nekaj mesecih imel 43-letni raper in v katerih je med drugim razkril mnoge zasebne stvari iz njunega življenja. Med drugim tudi to, da sta razmišljala o splavu, ko sta izvedela, da je Kim noseča z njuno prvorojenko North. Pozneje se je oglasila tudi Kim, ki je končno priznala, da se mož spopada z bipolarno motnjo.

Ali je objava v bikinkah na družbenem omrežju na Instagramu njen novi uvod oziroma ponovni pozdrav v samsko življenje, sicer ni znano, je pa treba priznati, da Kim za svoj videz gara, rezultati telovadbe pa njenim sledilcem nikoli ne ostanejo skriti.