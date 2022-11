So stare zamere pozabljene? Elona Muska ujeli z nekdanjo ženo. #foto

Potem ko je prejšnji teden sklenil nakup družbenega omrežja Twitter, si je milijarder Elon Musk privoščil nekaj sprostitve. Na noč čarovnic se je odpravil na zabavo, ki jo je na Beverly Hillsu priredila igralka Bella Thorne, domov pa z zabave ni odšel sam, temveč z nekdanjo ženo Justine Wilson.

Muska, ki je na zabavo prišel nenašemljen, in Justine, ki je nosila kostum mačke, so fotografi ujeli, ko sta skupaj odšla z zabave, sedla v isti avtomobil (ta je bil, seveda, tesla) in se odpeljala.

Foto: Profimedia

Bridke besede po ločitvi

Nekdanja zakonca, predvsem Justine, sta očitno pozabila na stare zamere, ki so se vlekle po njuni ločitvi. Ona je leta 2010, dve leti po ločitvi, v reviji Marie Claire objavila zapis o Musku in v njem med drugim navedla, da je bila njegova "začetna žena".

"Njegova presoja je vedno prevladala nad mojo in ves čas me je opominjal, kaj vse je po njegovem mnenju narobe z menoj," je takrat zapisala in dodala, da se je včasih počutila, kot da je ena od njegovih zaposlenih. "Pogosto mi je dejal tudi, da bi me, če bi delala zanj, že odpustil," je dodala.

Elon Musk in Justine Wilson imata pet otrok, njun prvi sin pa je pri le desetih tednih umrl zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka (SNSD), znanega tudi kot smrt v zibelki.

