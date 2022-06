Sin Elona Muska spreminja spol in prekinja vezi z očetom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Xavier Musk, ki je aprila dopolnil 18 let, se je odločil, da bo po novem ženska z imenom Vivian Jenna Wilson. Ta odločitev je povezana tako s spolno identiteto kot tudi željo, da prekine vezi z očetom, slavnim milijarderjem Elonom Muskom, poroča TMZ.

Xavier Musk je v Los Angelesu vložil zahtevo za uradno spremembo spola in imena, saj želi biti priznan kot ženska. Ob tem je pojasnil, da se je za ta korak odločil zaradi občutka spolne identitete in dejstva, da ne želi biti več kakorkoli povezan s svojim biološkim očetom, ustanoviteljem Tesle in Space X. Odločitev o uradni spremembi spola naj bi bila sprejeta v petek.

Xavier oziroma po novem Vivian ima sicer brata dvojčka Griffina, priimek Wilson pa ima po mami, Kanadčanki Justine Wilson, ki je bila z Muskom poročena od leta 2000 do 2008.

Težave za Muska

Musk doživlja precej negativne publicitete, odkar se je odločil, da bo prevzel Twitter in zagotovil svobodo izražanja, tudi z vrnitvijo Donalda Trumpa na to družbeno omrežje.

Zaradi napadov nase s strani politične levice in davčne politike predsednika Joeja Bidna, ki želi bolj obdavčiti milijarderje, se je razjezil in se odločil, da ne mara več demokratov in da bo odslej volil republikance.

O njegovem odnosu z otrokoma doslej ni bilo nič javno znanega.