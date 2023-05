Slovenska glasbenika stopila pred oltar #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jasmina Šmarčan je bila sprva članica skupin Navihanke in Mjav, danes pa igra v skupini Chicas.

Član skupin Kvatropirci in Fehtarji Samo Kališnik je v petek stopil pred oltar s pevko skupine Chicas, Jasmino Šmarčan.

Poroke so se udeležili številni slovenski glasbeniki, med drugim preostali člani skupin Fehtarji, Kvatropirci in Chicas, Gregor Ravnik, Marko Hrvatin, člani skupine Gedore, Uroš in Tjaša Hrovat Steklasa ter Jan Plestenjak.

Mladoporočenca sta zaplesala na Plestenjakovo pesem Dal bom besedo, ki jo je zapel v živo.

Mladoporočencema zaželeli veliko sreče na zakonski poti

Fotografijo s poroke so med drugim delili člani skupin Fehtarji in Kvatropirci, ki so mladoporočencema zaželeli veliko sreče na zakonski poti.

Skupaj živita že več let

Samo Kališnik in Jasmina Šmarčan sta se sicer zaročila lani marca, skupaj pa živita že več let. Veljata za enega najbolj prepoznavnih glasbenih parov pri nas.

Ob zaroki se je Kališnik na svojih družbenih omrežjih pošalil: "Ko so nehali težiti, sem se pa odločil. Pa ni rekla: 'Da!', ampak: 'Ja, valjda!"'

