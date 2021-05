Joe Rogan, voditelj podcasta The Joe Rogan Experience in eden od najbolje plačanih voditeljev te priljubljene platforme za pretakanje avdiovsebin, je v nedavni epizodi razburil z izjavo, da se ne strinja s tem, da bi se proti novemu koronavirusu cepili tudi mladi.

"Ljudje se sprašujejo, ali se je varno cepiti. Jaz mislim, da se je, več ali manj je varno. A če si star 21 let in bi me vprašal, ali naj se greš cepit, bi rekel ne. Si zdrav? Si zdrava oseba," je dejal Rogan in nadaljeval: "Če si zdrava oseba, če redno telovadiš, če si mlad in zdravo ješ, mislim, da ti ni treba skrbeti za to."

Zanika, da je proticepilec

Zaradi te izjave je sprožil veliko zgražanja in nanj so leteli celo očitki, da je proticepilec. Eden od glasnih kritikov je tudi zdravnik svetovalec CNN dr. Jonathan Reiner, ki je dejal, da se 53-letni voditelj moti. "Upam, da je samo hotel dobiti nove poslušalce, a ker ima zelo veliko platformo, so lahko tovrstne izjave uničujoče. Pravzaprav so prav mladi tisti, ki pospešujejo širjenje virusa, in edini način, da to umirimo, je, da povečamo imunizacijo."

Rogan se je že branil pred kritikami in zanikal, da je proticepilec. "Pravzaprav sem rekel, da verjamem, da so cepiva varna, in spodbudil ljudi, naj se cepijo. Moji starši so cepljeni. Rekel sem, da mislim, da če ste zdrava mlada oseba, tega ne potrebujete."

Pozneje je še dodal, da sam ni zdravnik, niti "spoštovan vir informacij".

Za njim stoji tudi izvršni direktor Spotifya, ki je pred meseci kupil pravice za predvajanje Roganovega podcasta, Daniel Ek. Ta sicer ni hotel neposredno komentirati Roganovih izjav, a je dejal, da imajo "pravilnik o vsebini in redno odstranjujemo dele, ki ga kršijo."