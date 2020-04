Slavni podkaster se hvali, s kakšno lahkoto pride do testov za covid-19 #video

Joe Rogan se je v eni od zadnjih epizod ponosno pohvalil, da se je na novi koronavirus testiral že dvakrat in da se namerava testirati na vsake tri dni. S tem je razjezil številne poslušalce, saj je znano, da slavni in bogati v ZDA do testa pridejo bistveno hitreje.

"Včeraj sem se stestiral in še dva dni pred tem. Testiral sem bom na vse tri, štiri dni, je**t ga," je povedal Joe Rogan v eni od zadnjih epizod svojega podkasta The Joe Rogan Experience.

Rogan naj bi za testiranje plačeval losangeleškemu zdravniku Abeu Malkinu, ki na covid-19 testira tudi vsakega gosta, ki pride k Roganu. Tako je test opravil tudi na igralcu Chrisu D’Elii, ki ga je gostil pred kratkim, pri čemer se je slavni podkaster pohvalil: "Chris D’Elia je negativen, yay!" Ko je ta potrdil, da se je testiral, ga je Rogan vprašal: "Kaj ni to fino?"

Nato pa je igralec razkril, da se je lahko testiral zato, ker pozna Joeja Rogana: "Ker sem tukaj in ker je priskrbel zdravnika."

Poslušalcem ni všeč njegovo privilegirano hvaljenje

Tovrstno hvalisanje pa ni bilo neopaženo, saj so številni poslušalci kritizirali Joeja, da se tako postavlja s testiranji. "Če ne morete priti do testa, je to zato, ker jih Joe Rogan kopiči, ljubi bog," je zapisal eden od tviterašev, oglasila pa se je tudi poročevalka Huffington Posta, ki je dodala: "Prijatelj, ki je zdravnik, je verjetno dobil novi koronavirus, a se ni mogel testirati v New Yorku. Kul, da lahko Joe Rogan testira svoje prijatelje, kot da ni nič."

If you can’t get a #coronavirus test it’s cause Joe Rogan hoarding all them bitches. Good lord lol pic.twitter.com/TUz0krXXul — 🗿 (@thegreyrock) April 16, 2020

A close friend, a doctor, presumably had Coronavirus but couldn't get tested in NYC. Cool that Joe Rogan is able to test his pals like it's nothing. https://t.co/T95TxIafr4 — Rebecca Klein (@rklein90) April 17, 2020

Drugi so se šalili, da je očitno edini način, da prideš do testa, ta, da se pojaviš v njegovem podkastu. "Ni mi treba govoriti z njim, hočem se samo testirati," je zapisal uporabnik @bicuriousbogle:

How do I get on Joe rogan’s podcast. I don’t need to talk to joe rogan I just want a corona virus test — Hips @ Home (@Bicuriousbogle) April 17, 2020

"To, da se ljudje, kakršen je Joe Rogan, vsak dan hvalijo, kako se lahko oni in njihovi prijatelji testirajo na covid-19, je naravnost smešno."

... even get acknowledgement for a test people like Joe Rogan bragging everyday how him and his friends are being tested daily is just ridiculous Joe Rogan has had multiple coronavirus test with negative results. what the hell man? — Rob J. Brown (@RJB_Calif805) April 17, 2020

Do testa v ZDA brez težav, če si slaven in bogat

Da je prepad med slavnimi in bogatimi ter običajnimi državljani v ZDA ob izbruhu koronavirusa še očitnejši, smo že pisali.

Tisti, ki imajo vpliv, slavo in denar, lahko do testa pridejo takoj, kot denimo Kris Jenner, mama in menedžerka resničnostnega klana Kardashian-Jenner, in to le zato, ker je bila "morda v stiku z virusom", ni pa kazala prav nobenih znakov okužbe. Tudi igralca Idrisa Elbo, ki je kasneje sicer sporočil, da je pozitiven, so testirali, čeprav ni kazal nobenih simptomov.

