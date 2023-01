Severina z videom razgrela zaodrje na podelitvi Zlati studio

V soboto so na Hrvaškem podelili nagrade zlati studio, kjer so se zbrali znani obrazi s hrvaške scene. Kritiki trdijo, da je Zlati studio, ki je potekal že šestič, upravičil svoj vzdevek "hrvaški Grammyji". Nekateri oboževalci so si bili ob tem enotni, da je med zvezdami najbolj izstopala pevka Severina, ki je na družbenih omrežjih delila videoposnetek iz zaodrja in z njim razvnela oboževalce.

V posnetku se sprehaja po praznem hodniku studia HTV in poplesava z naglavno ruto, prav tako, kot jo je v svojem najnovejšem videospotu za pesem Flowers nosila Miley Cyrus. A Severina pri tem ni imela obutih čevljev z visoko peto, ampak kar bolj udobne t. i. uggice.

Pod njeno objavo so se zvrstile različne pohvale, oboževalci so jo pohvalili za izbor obleke in ji pod objavo zapisali veliko komentarjev, med drugim, da je videti čudovito in da v obleki "gori".

Pevka z zborom nastopila s pesmijo Vjerujem v Boga

Hrvaška pevka je na podelitvi tudi nastopila z otroškim pevskim zborom Zagrepčanke in dečki, s katerimi je sodelovala že v zadnji uspešnici Vjerujem v Boga, ki so jo izvedli tudi na prireditvi. Kasneje pa se je v elegantni črni obleki pojavila tudi na rdeči preprogi in svoj stajling dopolnila z naglavno ruto, podobno tisti, ki jo je nosila v svojem zadnjem videospotu, poroča Jutarnji.

Poleg Severine so nastopili še Petar Grašo, Zorica Kondža, Vlado Kalember, Pavel, Sanja Doležal, Marinko Colnago, Vladimir Kočiš Zec, Eni Jurišić, Matija Cvek in drugi.

Nagrade na podelitvi Zlati studio so podelili v kategorijah televizija, film in radio. Podelili pa so tudi nagrado za novi obrazi na glasbeni sceni ter v filmu in gledališču, za najboljšo televizijsko voditeljico in voditelja, novinarko in novinarja, pevko, pevca, filmskega igralca in igralko, za najboljši radijski glas in za koncert leta.

Podelitev sta vodila Jelena Glišić in Mirko Fodor, zmagovalce pa je izbralo občinstvo. Film leta je postal Šesti avtobus. Za skladbo leta so razglasili Trebaš li me Matije Cveka in Eni Jurišić. Posebno čustven je bil poklon umrlemu Massimu Saviću, ki so ga razglasili za pevca leta, pevka leta pa je postala Zorica Kondža. V izboru za najboljšo filmsko igralko je zmagala Nina Violić. V kategoriji najboljši filmski igralec je nagrado za vlogo v filmu Stric prejel Predrag Miki Manojlović.