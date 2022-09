Spregovoril Severinin bivši: Za vse je kriv njen najbližji sodelavec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko se je lansko poletje ločil od Severine, je njen nekdanji mož Igor Kojić zdaj prvič odkrito spregovoril za medije. V intervjuju za hrvaški spletni portal Index.hr je pojasnil, kako in zakaj se je pobotal s pevkinim nekdanjim partnerjem ter očetom njenega sina Milanom Popovićem, razgovoril pa se je tudi o Severini in večkrat poudaril, da njeno življenje nadzoruje njen "najbližji sodelavec", ki nima dobrih namenov.

Pojasnil je, da se je s Popovićem srečal in pobotal zato, ker oba želita le najboljše Aleksandru. "Moje srečanje z Milanom je bilo preprosto, rezultat pa je Aleksandar, ki je presrečen," je dejal Kojić, "zavedam se in dobro poznam odnose med njegovima staršema, a ne obsojam nikogar od njiju."

Dejal je, da bi bil vesel, če bi se pobotala tudi Severina in Milan Popović, a se to po njegovem mnenju ne bo zgodilo, "dokler celotno zadevo iz sence nadzoruje Severinin najbližji sodelavec."

Tega sodelavca, ki ga ni hotel imenovati, je okrivil za to, da se sodna bitka Severine in Milana Popovića glede skrbništva nad njunim sinom vleče tako dolgo.

"Za rešitev sta potrebna dva"

"Z Milanom sva se dvakrat pogovarjala, ko sem bil še poročen s Severino, in ugotovil sem, da ima racionalen pogled na celotno zadevo ter da želi najti rešitev," je dejal Kojić, "bil je pripravljen na pogovor, toda za rešitev sta potrebna dva. Kadarkoli se je zgodil napredek, je Severinin sodelavec s svojimi teorijami in sugestijami vse vrnil tri korake nazaj."

"Na neki bolan način je zaljubljen vanjo"

"Skupaj s svojo ekipo, ki je nikoli ne vidite, si ves čas izmišljuje različne teorije in zaradi osebnih interesov vztrajno ruši že tako slabe odnose med Aleksandrovima staršema," je zatrdil Kojić, "doživel sem, kako se ta človek po deset ur na dan ukvarja z Aleksandrovim očetom in proti njemu ustvarja ogromno sovraštva. To niti ne čudi, če upoštevate, da je na neki bolan, nenaraven način zaljubljen v Severino, kar je njeni materi večkrat priznal."

Kojić je še izjavil, da je isti človek kriv tudi za Severinin slab odnos s sestro in preostankom družine. "Žal mi je, da Severina prestaja vse to," je dejal, "verjamem, da se bo nekega dne iztrgala iz teh krempljev in v središče svojega bistva postavila prave vrednote."