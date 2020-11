Selena Gomez kot homoseksualna alpinistka, ki je stala na najvišjih vrhovih sveta

Pevka in igralka Selena Gomez je pred novim izzivom. V filmu bo upodobila legendarno istospolno usmerjeno alpinistko Silvio Vásquez-Lavado, ki je osvojila sedem najvišjih vrhov sveta in je kot deklica preživela spolno zlorabo.

Silvia Vásquez-Lavado je junija 2018 postala prva homoseksualka (ki je to javno priznala), ki je osvojila sedem najvišjih vrhov sveta. A pot do tega zavidljivega uspeha je bila vse prej kot lahka, kajti premagati je morala marsikatero oviro. Med drugim je kot deklica preživela spolno zlorabo in prav ta travmatična izkušnja jo je pripeljala do aplinizma.

Silvia bo čez dve leti izdala knjigo spominov In the Shadow of the Mountain, v kateri bo opisala svoje življenje, vse vzpone in padce, in po kateri bodo snemali tudi film. Glavno vlogo bo odigrala Selena Gomez, kar je na svojem profilu na Instagramu naznanila Silvia.

Med drugim je 46-letna alpinistka zapisala, da je hvaležna, ker bo njena knjiga dobila tudi filmsko preobleko ter da je počaščena in ganjena, da jo bo na velikem platnu odigrala "pogumna, talentirana in briliantna Selena Gomez". Zvezdnica se bo, po Silvinem zapisu sodeč, pod film podpisala tudi kot ena od producentk.

Siliva ima sicer za seboj težko otroštvo. Perujka, ki danes živi v San Franciscu, je bila kot otrok žrtev zlorabe, in sicer jo je spolno zlorabil družinski prijatelj. Alpinizem in plezanje sta ji predstavljala pobeg in nekakšno zdravljenje, saj se je med drugim po zlorabi spopadala z depresijo. Leta 2014 je ustanovila neprofitno organizacijo Courageous Girls, ki pomaga tistim, ki so prav tako kot ona preživeli spolno zlorabljanje.

