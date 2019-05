Smrtonosne čakalne dobe za najvišji vrh sveta #video

V Himalaji se končuje pičel mesec dni dolga visoka sezona za odprave na Mount Everest, ki je z 8.848 metri najvišji vrh sveta. Zaradi kratkega obdobja ugodnih razmer za plezanje in velikega števila izdanih dovoljenj za vzpon so te dni tik pod vrhom dolge vrste alpinistov. Najvišja gora sveta je letos vzela 10 življenj - nekateri menijo, da prav zaradi gneče, lokalne oblasti pa to zanikajo.

Konec aprila pomeni začetek visoke sezone alpinizma v Himalaji, ki traja le mesec dni - do konca maja. V tem obdobju je praviloma vreme najbolj ugodno za plezanje, zato se na gore zgrinjajo na stotine odprav, ki želijo splezati na streho sveta.

Zgornji posnetek organizacije Imagine Nepal kaže, da se te dni alpinisti v vrsti pomikajo proti vrhu in sestopajo z njega.

Letos pa je poraslo tudi število življenj, ki jih je vzela mogočna gora. Oblasti v Nepalu in organizatorji odprav so danes potrdili smrt irskega in britanskega alpinista, s čimer se je število žrtev med alpinisti povzpelo na deset. Za primerjavo, lani je na Mount Everestu umrlo pet ljudi, v dveh letih pred tem pa po šest.

Šerpe opozarjajo, da so gneče v "območju smrti" letos največje tveganje za plezalce. Medtem nepalski urad za turizem vse zanika in večino smrti pripisuje višinski bolezni. Foto: Reuters

Umirajo tik pod vrhom

Kot poroča francoski Le Figaro, so po mnenju nekaterih prav čakalne vrste krive za porast smrtnosti. Francoski portal navaja, da so v zastojih v območju nad osem tisoč metri višine, ki ga imenujejo območje smrti, v zadnjih dneh življenje izgubili štirje alpinisti. trend naj bi že vzbujal skrb, da je donosen turistični posel prevladal nad skrbjo za varnost.

Nepalske oblasti so za letošnjo spomladansko sezono izdale rekordnih 381 dovoljenj, ki preračunano v evre stanejo skoraj 10 tisoč evrov na osebo. Ob tem so sami opozarjali, da bi lahko na poti na vrh nastajali zastoji, če bi se zaradi slabega vremena zmanjšalo število plezalnih dni.

Nepalske oblasti so za letošnjo spomladansko sezono izdale rekordnih 381 dovoljenj, ki preračunano v evre stanejo skoraj 10 tisoč evrov na osebo. Foto: Reuters

"Česa takega še nisem videl"

Nepalski visokogorski vodnik Tshering Jangbu je za New York Times dejal, da že dolga leta vodi odprave na Mount Everest, a da je letošnjo pomlad "prometni zamašek" večji kot kdajkoli. "Mnogi plezalci niso imeli dodatnih zalog kisika in ti so najbolj trpeli. Trpeli zaradi gneče, ne zaradi vetra ali mraza," je dejal in dodal, da je tudi enemu članu njegove odprave zmanjkalo kisika in da je zanj moral iskati dodatno steklenico s kisikom. "Drugače bi lahko tudi umrl."

Šerpe opozarjajo, da so gneče v "območju smrti" letos največje tveganje za plezalce. Medtem nepalski urad za turizem vse zanika in večino smrti pripisuje višinski bolezni.

Nepalski visokogorski vodnik Tshering Jangbu je za New York Times dejal, da že dolga leta vodi odprave na Mount Everest, a da je letošnjo pomlad "prometni zamašek" večji kot kdajkoli. Foto: Reuters