Se je spor princa Harryja s kraljevo družino začel zaradi Charlesa?

Harry in Meghan naj bi težko sprejela odločitev, da njun prvorojenec ne bo princ. Foto: Cover Images

Britanski mediji imajo nove podrobnosti o izvoru spora med britansko kraljevo družino in princem Harryjem ter njegovo soprogo Meghan Markle.

Britanski časnik Daily Mail poroča, da naj bi spor princa Harryja s preostalimi člani britanske kraljeve družine začel njegov oče, princ Charles, ker naj bi se odločil, da Harryjev sin Archie ne bo nikoli nosil naziva princ.

Charles je sicer že leta 2019 pred Archiejevim rojstvom naznanil, da namerava skrčiti monarhijo, s čimer naj bi se hotel prikupiti Britancem, ki so vedno manj naklonjeni temu, da morajo davkoplačevalski denar namenjati kraljevi družini.

Med drugim se je tudi odločil, da njegov vnuk Archie, ki je trenutno sedmi v vrsti za britanski prestol, ne bo dobil naziva princ, ko bo sam postal kralj, piše Daily Mail.

Po njegovem načrtu bi bili tako do najvišjih nazivov, finančne podpore in policijskega spremstva upravičeni le prestolonasledniki in njihovi najožji družinski člani.

Vse skupaj naj bi se začelo s Charlesom. Foto: Reuters

Po sporu odšla v ZDA, kjer sta dobila še drugega otroka

Kmalu po rojstvu prvorojenca sta Meghan Markle in princ Harry sicer sporočila, da sta se odločila, da Archie ne bo imel kraljevega naziva, a kot kaže, je o tem odločal Charles, navaja britanski časnik.

Ravno to pa naj bi bil povod za krhanje odnosov med kraljevo družino in Harryjem ter Meghan.

Vojvoda in vojvodinja sta se aprila lani odrekla vsem kraljevim dolžnostim in se preselila v ZDA. Tam sta v začetku junija povila drugega otroka, hčerko Lilibet "Lili" Diano Mountbatten-Windsor.