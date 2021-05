Princ William ne razume, zakaj Harry tako grdo govori o svoji družini

Britanski princ William ne more razumeti, zakaj njegov brat, princ Harry, javno razpravlja o težavah s svojo družino, pri čemer je med drugim kritiziral svojega očeta, vzgojo in "službo", v katero se je rodil. Življenje v britanski kraljevi družini je celo primerjal z živalskim vrtom.

"William meni, da bi moral Harry o svojih težavah razpravljati zasebno, in ne more razumeti, zakaj javno kritizira svojo lastno družino," so pojasnili viru blizu princa. Dodali so, da se William zaveda resnosti duševnih težav, a hkrati ne more doumeti, zakaj njegov brat hkrati tako blati svoje "meso in kri".

A medtem ko naj bi bil njegov oče, princ Charles, pripravljen na izboljšanje odnosov, pa je William drugačnega mnenja, dodajajo kraljevi poznavalci. "Po tem mu ne more več zaupati, škoda je storjena." Tako naj bi čutil že po odmevnem intervjuju z Oprah Winfrey, ko sta z ženo Meghan Markle javnosti razkrila skrivnosti delovanja družine in jo poimenovala "firma".

Harry pravi, da selitve v ZDA ni načrtoval, a je to moral storiti za svoje duševno zdravje. Foto: Reuters

Veliko ima povedati čez očeta

Harry je po umiku iz kraljevine dal že več intervjujev, v katerih je razpravljal o težavah svoje družine. Začelo se je z intervjujem z Oprah, nadaljevalo s podcastom igralca Daxa Sheparda, nato pa z novimi razkritji v novi pogovorno-dokumentarni oddaji The Me You Can’t See, ki jo ima z Oprah na platformi AppleTV+.

V njej je med drugim opisal, kako ga je princ Charles vzgajal, opisal pa je tudi dogodek, ko mu je kot otroku dejal: "Tako je bilo zame in tako bo tudi zate." Dodal je, da to zanj nima smisla: "Samo zato, ker si ti trpel, to še ne pomeni, da morajo trpeti tudi tvoji otroci, ravno nasprotno. Če si ti trpel, naredi vse, kar je v tvoji moči, da se negativne izkušnje, ki si jih imel, popravijo pri tvojih otrocih."

Že prej pa je v Shepardovem podcastu razložil, kako se trudi prekiniti cikel svojega očeta. "Vsak starš bi moral narediti največ, kar lahko, da se to, kar se je zgodilo njemu, ne zgodi njegovim otrokom," je povedal in dodal, da je prepoznal ponavljajoč se vzorec vzgoje. "Nenadoma je vse postalo smiselno: v redu, tukaj je hodil v šolo, to se je zgodilo, vem nekaj o njegovem življenju, vem tudi, da je to povezano z njegovimi starši. Torej to pomeni, da z mano ravna tako, kot so ravnali z njim, kar pomeni ... Kako naj to spremenim za svoje otroke?"

To ga je pripeljalo do selitve v ZDA, česar ni načrtoval, "a včasih moraš sprejeti odločitve in svoje duševno zdravje postaviti na prvo mesto", je še pojasnil.

