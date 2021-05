Kraljica je "močno razburjena" zaradi Harryjevih razkritij

Britanski princ Harry te dni skupaj z voditeljico Oprah Winfrey promovira njuno skupno pogovorno oddajo o duševnem zdravju, ob čemer pa tudi sam razkriva še več podrobnosti iz svojega življenja.

Medtem je bil tudi gost v podkastu igralca Daxa Sheparda, v katerem je kritiziral svojo družino, očeta, vzgojo in "službo", ki mu je bila dodeljena že ob rojstvu. Več preberite tukaj.

Harry in Meghan sta po umiku od kraljevih dolžnosti o kraljevi družini razkrila marsikaj. Foto: Getty Images

Razburjena, ker je posredno kritiziral tudi kraljico

Vsa njegova razkritja so seveda prišla tudi do kraljice, ki pa po navedbah kraljevih poznavalcev vse skupaj ne prenaša dobro ter si Harryjeve besede močno jemlje k srcu.

"Harryjeva babica je vse skupaj vzela zelo osebno in je globoko razburjena zaradi njegovih besed, še posebej glede tega, kar je rekel o svojem očetu princu Charlesu, češ da ga ni znal vzgojiti bolje, ker je bil sam vzgojen tako. To je zanjo precej težko obdobje," poročajo britanski mediji.

Harry je med drugim tudi dejal: "Oče mi je, ko sem bil mlajši, govoril: 'Tako je bilo zame in tako bo tudi zate'," je povedal Oprah in ob tem dodal, da to zanj nima smisla: "Samo zato, ker si ti trpel, to še ne pomeni, da morajo trpeti tudi tvoji otroci, ravno nasprotno. Če si ti trpel, naredi vse, kar je v tvoji moči, da se negativne izkušnje, ki si jih imel, popravijo pri tvojih otrocih."

Princ Charles naj bi bil užaloščen in prizadet, a si želi izboljšati odnos s sinom. Foto: Reuters

"Charles si želi izboljšati odnose"

Ob tem so se pojavila celo pisanja, da naj bi princ Charles razmišljal, da bi povsem odrezal svojega sina, a kraljevi poznavalci pravijo, da se to ne bo zgodilo ter da si tega ne želi. "Charles je zelo občutljiv in bo vsekakor želel izboljšati odnose. Nikakor ni maščevalen," so razložili.

Tudi po odmevnem intervjuju z Oprah, ki sta ga Harry in žena Meghan Markle imela v začetku marca, naj bi bil 72-letni prestolonaslednik globoko prizadet zaradi njunih besed.

