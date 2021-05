Po odmevnem intervjuju z Oprah Winfrey, v katerem sta princ Harry in Meghan Markle javno okrcala britansko kraljevo družino, je zdaj princ odkrito spregovoril še v podcastu igralca Daxa Sheparda.

Tudi njemu in njegovim 20 milijonom naročnikom je zaupal, da se v kraljevi družini ni počutil dobro, življenje v njej pa primerjal celo z živalskim vrtom in Trumanovim šovom (film iz leta 1998, v katerem Jim Carrey upodablja Trumana, moškega, ki se je rodil in odraščal v resničnostnem šovu, ne da bi se tega zavedal).

Razkril je, da je v svojih dvajsetih letih spoznal, da noče te "službe" in da noče biti del te institucije, predvsem po tem, kar je ta storila njegovi mami, princesi Diani. Največ težav ima ravno s tem, da je vse to podedoval, ne da bi privolil v to.

Šele ko je spoznal Meghan in po njenem nasvetu začel obiskovati terapijo, je njegov "mehurček počil", "glavo pa je končno potegnil iz peska". Takrat je spoznal, da mora svoj privilegij in položaj izkoristiti za pomoč drugim, je dejal.

Večjo povezanost čutil s "sistemsko svobodnimi ljudmi"

V nadaljevanju je priznal, da ceni, da se je rodil v "izjemen privilegij", kar mu je omogočilo, da je dobil "najboljši sedež v prvi vrsti", saj je lahko potoval po svetu, spoznaval različne ljudi in njihovo trpljenje, s pomočjo česar je razvil empatijo. "Svoje izobrazbe nisem pridobil v šoli, temveč s potovanjem po Commonwealthu," je dodal.

Ob tem je razložil, da je "s čustveno in sistemsko svobodnimi ljudmi", ki jih je spoznal v Afriki, Avstraliji, Kanadi in na Novi Zelandiji, čutil večjo povezanost kot s svojo družino. "Vedno sem se počutil drugačnega," je izjavil.

Za to se zahvaljuje svoji mami, ki je imela nanj zelo velik vpliv, pa čeprav sta skupaj preživela le malo časa. Ravno ona si je najbolj prizadevala za to, da bi z bratom Williamom imela kar se da običajno življenje.

Foto: Getty Images

Trudi se prekiniti cikel svojega očeta

A ni govoril le o mami, omenil je tudi očeta, princa Charlesa, ko ga je Dax vprašal o vzgoji sina Archieja. Razložil je, da si ga želi vzgajati na drugačen način, češ da mora prekiniti cikel. "Sam sem občutil bolečino in trpljenje zaradi bolečine in trpljenja, ki ju je občutil moj oče, zato sem odločen, da prekinem ta cikel."

"Vsak starš bi moral narediti največ, kar lahko, da se to, kar se je zgodilo meni, ne zgodi našim otrokom," je povedal vojvoda in šel v podrobnosti o svojem očetu, ko je začel dojemati ponavljajoč se vzorec vzgoje. "Nenadoma je vse postalo smiselno: v redu, tukaj je hodil v šolo, to se je zgodilo, vem nekaj o njegovem življenju, vem tudi, da je to povezano z njegovimi starši. Torej to pomeni, da z mano ravna tako, kot so ravnali z njim, kar pomeni ... Kako naj to spremenim za svoje otroke?"

"In zdaj sem tukaj," je dodal. "Z družino sem se preselil v ZDA, česar nisem načrtoval, a včasih moraš sprejeti odločitve in svoje psihično zdravje postaviti na prvo mesto."

Foto: Reuters

V Kaliforniji lahko končno dvigne glavo in sprosti ramena

Ob koncu podcasta je dodal, da si zdaj aktivno prizadeva za to, da bo njegova pot drugačna, in da z ženo že čutita izboljšanje psihičnega zdravja, odkar sta se preselila čez lužo.

"Tukaj lahko končno dvignem glavo. Dejansko se počutim drugače, ramena so se sprostila, prav tako njena, naokrog lahko hodiva malce bolj svobodna. Zdaj lahko Archieja peljem naokrog na kolesu. Drugače nikoli ne bi imel možnosti za to."

Harry in Meghan že dobro leto živita v Kaliforniji, natančneje v Montecitu, kamor sta se preselila po začasnem bivanju v Kanadi, potem ko sta kraljevi družini in svetu v začetku lanskega leta spročila, da se umikata od kraljevih dolžnosti.

