Princ Harry grozi, da bo tožil BBC

Princ Harry in Meghan Markle sta svojo hčer, rojeno prejšnji teden, poimenovala Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor. Lilibet je sicer vzdevek kraljice Elizabete II., ki ga je dobila v otroštvu, ko se je trudila pravilno izgovoriti svoje ime.

Britanski BBC je te dni poročal, da sta vojvoda in vojvodinja Suseška svojo novorojeno hčer poimenovala brez kraljičine vednosti in privolitve. Harry je od njih prek odvetnikov zahteval, da prenehajo ponavljati te trditve, in celo zagrozil s tožbo.

Kraljico Elizabeto II. s tem vzdevkom nazivajo več kot 70 let. Foto: Reuters

Pri BBC so se pri poročanju sklicevali na dobro obveščen vir iz Buckinghamske palače, Harry in Meghan pa sta še pred objavo teh očitkov sporočila, da je princ govoril s kraljico in ji omenil ime novorojenke. Tiskovni predstavnik princa Harryja je vztrajal, da je bila kraljica prvi družinski član, ki ga je poklical, in dodal: "Brez privolitve kraljice Harry in Meghan ne bi uporabila tega imena."

Neodobravanje na kraljevem dvoru

Te trditve Harryja in Meghan naj bi po poročanju britanskih medijev razburile kraljevo družino, češ da ne držijo. Poznavalka kraljeve družine lady Colin Campbell je za tabloid The Sun izjavila, da se je kraljica Elizabeta na novico o imenu novorojenke odzvala s "hladnim besom". "To je kršenje kraljičine zasebnosti in identitete," je prepričana Campbellova.

Vojvoda in vojvodinja Suseška trdita, da sta kraljici omenila ime, kar zaupni viri odločno zanikajo. Foto: Reuters

Viri, ki so spregovorili za britanski The Sun, so telefonski pogovor med Harryjem in kraljico pred objavo imena potrdili, toda zanikajo, da bi Harry kraljico vprašal za dovoljenje.

Če bi se Harry res odločil za tožbo proti BBC, bi imel po mnenju pravnih strokovnjakov precej možnosti za zmago, še piše The Sun. Britanska kraljica namreč ni obvezana k pričanju na sodišču, zato bi se BBC moral sklicevati na zaupni vir, ki pa na sodišču najverjetneje ne bi hotel nastopiti.

