S takšnimi objavami igralec sramoti otroke

46-letni Mark Wahlberg se te dni intenzivno pripravlja na novo vlogo v fimu Six Billion Dollar Man, zaradi katere je moral znova do popolnosti izklesati svoje telo. A s fotografijami, na katerih razkazuje svoj čvrste mišice, ni navdušil svojih otrok.

Mark Wahlberg je eden tistih igralcev, ki jih oboževalke raje vidijo slečene kot oblečene. Na svojih družbenih omrežjih jih zato velikokrat osreči s fotografijami brez majice, na katerih razkazuje svoje izklesane mišice.

A njegovi otroci so tovrstnih objav malce manj veseli kot njegove oboževalke, je zvezdnik razkril v oddaji The Ellen Degeneres Show. "Večina očetov nima telesa kot ti," mu je navrgla vedno zabavna voditeljica Ellen, igralec pa je na to odvrnil: "Predvsem hčerki sta zelo razburjeni zaradi tovrstnih objav. Pridigata mi, naj si oblečem majico. In tudi če že imam na sebi eno majico, mi tečnarita, naj si čez oblečem še eno."

Wahlberg je med drugim razkril, da je v zadnjih mesecih zaradi vloge v filmu z naslovom Six Billion Dollar Man še na strožji dieti kot sicer in da trenira še bolj intenzivno. Včasih vstane tudi sredi noči, da opravi vse potrebne treninge, ki jih ima začrtane v tistem dnevu. "Treniram sedem dni v tednu. Vstanem ob treh zjutraj in naredim dve uri dolg trening. Zvečer hodim prej spat, že ob 19. uri," je že pred časom razkril na svojem profilu na Instagramu.

V omenjenem filmu bo zvezdnik zaigral pilota, ki mu zdravniki z operacijo rešijo življenje, a po posegu ni več le človek, temveč nekakšen hibrid med človekom in robotom. Snemanje naj bi začeli to poletje in do takrat mora biti Wahlberg v vrhunski telesni pripravljenost.

