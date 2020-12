Ronaldova zaročenka pokazala svojo raztegljivost #video

Srčna izbranka nogometnega superzvezdnika Cristiana Ronalda, 26-letna manekenka Georgina Rodriguez, je na svojem Instagramu tokrat postregla z bolj drugačno podobo kot smo jo vajeni. Oblečena v svetlo modro telovadno opremo, se je, vsaj tako je videti, predajala spokojnosti sončnega zahoda na jahti. Da ji tovrsten ambient dobro dene in jo navdihuje, je zato zraven v španščini še priprisala "ko veš kam greš, vesolje odpre pot".

Bolj kot njeni življenjski zapisi, pa je sledilce razveselilo dejstvo, da je španska lepotica tudi zelo raztegljiva. To, da zelo rada telovadi in pri tem daje poudarek na svojo izklesano zadnjico, je že stara novica. Marsikdo pa verjetno ni vedel, da Georgina obvlada tudi jogo in da ji gre tudi ta zelo dobro od "nog."

Kot za malico, se je 26-letnica sredi jahte odločila narediti špago in to brez kakršnih koli naporov. In ne samo navadno špago, Rodriguezova je celo demonstrirala več njenih različic - v drugačnih pozah. Njeni sledilci pa so bili nad njenih podvigom navdušeni, saj si je pri objavi prislužila več kot tri milijone všečkov.