Zvezdnica pri 62 pokazala osupljivo postavo

Na fotografiji je 62-letna Sharon Stone oblečena v črn bodi, čez ima oblečeno ohlapno vzorčasto srajco in obute rumene salonarje. S prešernim nasmehom na obrazu pozira na zofi pod uokvirjeno sliko drugega seks simbola, in sicer Marilyn Monroe, v oči pa padejo predvsem igralkine dolge, vitke noge in nič kaj skromen dekolte.

"Moja prijateljica in odlična stilistka Paris Libby mi je tole poslala danes. Nisem le osupla, temveč tudi hvaležna, da pri 62 še vedno poziram," je zapisala ob fotografijo in se hkrati zahvalila vsem, ki so jo v tem letu najeli kot fotomodel. Njeni sledilci so bili nad videnim navdušeni.

"Leta so zgolj številka, še 30-letnice ti ne sežejo niti do gležnjev, princesa," je zapisala ena od igralkinih oboževalk. Tudi mnogi drugi so v komentarjih poudarjali, da vsekakor ni videti kot 62-letnica in da je bila od nekdaj lepotica, v vseh starostih obdobjih. Nekateri seveda niso mogli mimo primerjave z njenim likom v kultnem filmu Prvinski nagon, ki jo je izstrelil med najbolj seksapilne igralke Hollywooda.

