Sedem mesecev po porodu pokazala izklesano telo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

39-letna Jenna Dewan, ki se je v začetku marca razveselila drugega otroka, se je slekla do spodnjega perila in pokazala, kako je videti njeno telo sedem mesecev po porodu. A namen objave je bil pravzaprav povsem drugačen. Pozvati Američane, naj volijo.

Da je Jenna Dewan, ameriška igralka in nekdanja plesalka, že od nekdaj videti odlično, ni treba posebej poudarjati. Tudi po rojstvu hčerke pred sedmimi leti ni bilo nič drugače, enako pa je zdaj, po rojstvu sina. Zvezdnica je le sedem mesecev po porodu spet vitka in v dobri telesni pripravljenosti, zasluge za to pa gredo pilatesu, o čemer smo že pisali.

Svoje lepo oblikovano telo je zdaj pokazala na Instagramu, a ne zato, da bi se hvalila s poporodno postavo, temveč zato, da bi Američane pozvala, naj volijo. "Veliko ljudi me sprašuje o dieti in vadbi po porodu in zdaj sem tukaj, da vam povem, da se morate registrirati za volitve. Pojdite volit zgodaj in volite, kot da je vaše življenje odvisno od tega, ker pravzaprav je," je zapisala ob fotografijo, posneto pred ogledalom v kopalnici, na kateri nosi le spodnje perilo kožne barve.

Tako je nadaljevala trend zvezdnic, ki fotografije, na katerih so pomanjkljivo oblečene, objavijo na družbenih omrežjih, pri čemer želijo vzbuditi pozornost zgolj za to, da bi sledilce spodbudile k udeležbi na volitvah. Po ZDA se te dni sicer širi tudi posnetek golih zvezdnikov, ki so se pridružili videokampanji za poučevanje o pravilnem načinu izpolnjevanja glasovnic.