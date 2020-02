Ronaldova izbranka v Italiji burila moško domišljijo #video

26-letna španska manekenka Georgina Rodriguez, ki je portugalskemu nogometašu Cristianu Ronaldu leta 2017 rodila hčerko Alano Martino, je bila v četrtek zvečer glavna zvezda odmevnega italijanskega glasbenega festivala v San Remu. Rodriguezova se je na odru pridružila voditelju festivala, italijanskemu televizijskemu zvezdniku Amadeusu, v dvorani Ariston pa jo je spremljal tudi Ronaldo.

Po poročanju Daily Maila je Rodriguezova, ki je bila rojena v Buenos Airesu v Argentini, pred italijanskim občinstvom blestela v dveh glamuroznih toaletah, v družbi plesalcev pa je gledalcem v dvorani in pred televizijskimi zasloni zaplesala tudi tango.

Cristiano Ronaldo with his wife Georgina Rodriguez kissing each other after she danced in Sanremo tonight . 🥰🥰🥰🥰🥰 pic.twitter.com/jjYwGAauID