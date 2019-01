Rami Malek po Globusih: To me bo preganjalo #video

Rami Malek je na nedeljski podelitvi zlatih globusov osvojil kipec za upodobitev legendarnega pevca Freddieja Mercuryja v drami Bohemian Rhapsody, film pa si je prislužil tudi kipec za najboljšo filmsko dramo.

Globus je ekipi podelila igralka Nicole Kidman, ki pa je na odru ponesrečeno spregledala Ramija, ki jo je hotel pozdraviti. Posnetek je postal viralen kot "neroden trenutek, ko Nicole Kidman ignorira Ramija Maleka":

Rami Malek trying to talk to Nicole Kidman is like me trying to talk to my crush #goldenglobes pic.twitter.com/WYS4fs6zTd — Abby Cadabby (@1AbbyRoad) January 7, 2019

"Mislil sem, da lahko pristopim do nje in jo pozdravim ..."

Rami viralnega videa ni videl, dokler mu ga v svoji oddaji ni pokazal voditelj Jimmy Kimmel. Ob tem je razložil, da Nicole pozna že nekaj let, čeprav je na posnetku morda videti drugače.

"Mislil sem, da lahko pristopim do nje in jo pozdravim, ampak ... zelo nerodno. Občutek imam, da me bo to preganjalo na spletu."

Sicer pa to ni edini Ramijev video z Globusov, ki je zaokrožil po spletu. Če posnetek z Nicole deluje nerodno, pa je video, na katerem se predstavi Lady Gaga, pravo nasprotje.

Na njem Rami pristopi do pevke, ki je bila nominirana za najboljšo glavno žensko dramsko vlogo in najboljšo izvirno pesem v filmu Zvezda je rojena (in v tej kategoriji tudi zmagala), ji da roko in se očitno predstavi, na koncu pa še rahlo prikloni. Zaradi te geste so številni še dodatno navdušeni nad njim.

Actor Rami Malek introducing himself to Lady Gaga at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/am0vmHs3hp — Pop Crave (@PopCrave) January 7, 2019

