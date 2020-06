Princ William zaskrbljen za Harryja: svetuje mu novo selitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska princa sta v zadnjih mesecih nekoliko zakrpala močno načet odnos in se znova več pogovarjata. Harry se je starejšemu bratu menda celo potožil, da mu je selitev v ZDA povzročila nekaj preglavic, William pa mu je svetoval, naj razmisli o novi selitvi – nekam, kjer bo z družino našel več miru.

Odnos med bratoma se menda počasi izboljšuje. Foto: Getty Images

Biti znan obraz v Los Angelesu je morda še bolj naporna reč kot biti član britanske kraljeve družine. Kadar koli stopiš ven, so ti za petami paparaci, ki se med sabo dajejo, kdo bo posnel boljšo fotografijo ali videoposnetek, posneti material pa prodal za čim boljšo ceno.

Očitno ima s privajanjem na življenje v prestolnici filmske industrije princ Harry nekaj težav. O tem je potožil starejšemu bratu, princu Williamu, s katerim zadnje mesece znova malce več govorita, poroča portal Us Weeky.

"Selitev v popolnoma drugo državo ni lahka za nikogar, vključno s Harryjem. Ni pričakoval, da se bo spopadal s toliko ovirami," je za omenjeni portal povedal anonimni vir, ki mu je blizu. Harry naj bi imel o življenju v mestu angelov povsem drugačne predstave, morda malce nerealne. "Los Angeles je gledal skozi rožnata očala," dodaja vir.

Meghan in Harry trenutno še vedno bivata v Los Angelesu, čeprav naj bi imel Harry nekaj težav s privajanjem na življenje tam. Foto: Getty Images

Poleg tega Harry in Meghan menda še vedno nimata ustrezno urejenega varovanja, zato je princa Williama zaskrbelo za mlajšega brata. "William je svetoval Harryju, naj se vrne v London ali se preseli kam drugam, nekam, kjer bo bolj varno. Zaskrbljen je za bratovo dobro počutje in za njegovo varnost," je še povedal vir. O tem, da bi znova zamenjala lokacijo bivanja, naj bi Harry in Meghan že sama po tihem razmišljala.

Harry naj bi po selitvi v Ameriko veliko govoril tudi z babico, britansko kraljico Elizabeto II., ki redno preverja, ali je z njim vse v redu. Kraljica je vnuku tudi povedala, da mu je še vedno na voljo, če z Meghan karkoli potrebujeta.