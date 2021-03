Preiskava prometne nesreče: Woods sploh ni stopil na zavoro

Preiskava hude prometne nesreče, v katero je bil vpleten ameriški zvezdnik golfa Tiger Woods, po navedbah tabloida TMZ poteka že skoraj mesec dni. Preiskovalci so si med drugim ogledali kraj dogodka in Woodsov avtomobil, prav tako pa so dostopali do podatkov v črni skrinjici njegovega vozila.

Neuradno: Woods ni naredil ničesar, s čimer bi preprečil prometno nesrečo

Woods je bil konec prejšnjega meseca vpleten v hudo prometno nesrečo, po kateri se je njegov avtomobil večkrat prevrnil. Iz močno poškodovanega vozila so ga rešili gasilci, zvezdnika pa so zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico, kjer je bil kasneje večkrat operiran. Po navedbah tabloida TMZ so preiskovalci za zdaj prepričani, da Woods po tem, ko je izgubil oblast nad vozilom, ni storil ničesar, s čimer bi preprečil prometno nesrečo.

Preiskovalci so neuradno ugotovili, da Tiger Woods ni storil ničesar, s čimer bi preprečil hudo prometno nesrečo. Foto: Reuters

Preiskovalci so neuradno do omenjenih ugotovitev prišli s pomočjo videoposnetkov, ki so nastali na različnih lokacijah. Med drugim so si ogledali posnetke varnostnih kamer pred hotelom, kjer je zvezdnik začel z nesrečno vožnjo, pa tudi posnetke cestnih kamer. Če je sprva veljalo, da je Woods pred nesrečo vozil po predpisih in ni pritiskal na stopalko na plin, zbrani dokazi kažejo ravno nasprotno.

Pred nekaj dnevi iz bolnišnice odpuščen v domačo oskrbo

TMZ je sicer v preteklosti poročal, da naj bi Woods na kraju nesreče enemu od očividcev dejal, da se ne spomni, kako je prišlo do nesreče. Po navedbah tabloida se s tem odpira vprašanje, ali je zvezdnik pred nesrečo izgubil zavest. Iz šerifovega urada so sicer takoj po nesreči sporočili, da nimajo dokazov, da bi Woods vozil pod vplivom alkohola.

Zaradi tega po poročanju TMZ Woodsu nikoli ni bilo treba na krvne preiskave, ki bi potrdile ali ovrgle prisotnost drugih prepovedanih substanc. Ameriški zvezdnik golfa si je v nesreči resneje poškodoval nogo. V torek je bil po več operacijah iz bolnišnice odpuščen v domačo oskrbo, kjer trenutno nadaljuje z zdravljenjem.