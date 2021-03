Prvič po hudi nesreči se je oglasil Tiger Woods

"Težko je razložiti, kako močno se me je dotaknilo, ko sem na televiziji videl vse te golfiste z rdečimi majicami. Vsem tekmovalcem in navijačem sporočam, da se zaradi njih hitreje prebijam čez te zahtevne trenutke," je Woods zapisal na Twitterju.

It is hard to explain how touching today was when I turned on the tv and saw all the red shirts. To every golfer and every fan, you are truly helping me get through this tough time.