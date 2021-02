Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški zvezdnik golfa Tiger Woods ni kriv nepremišljene vožnje, je danes zbranim novinarjem sporočil lokalni šerif okrožja Alex Villanueva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Petinštiridesetletni Woods je bil v torek vpleten v hudo prometno nesrečo v okolici Los Angelesa, po kateri so ga morali v bolnišnici operirati.

"Nepremišljena vožnja vključuje še ogromno dejavnikov, to pa je bila zgolj nesreča," je novinarjem dejal Villanueva. Kasneje je dodal, da bi lahko Woods ob dodatnih izsledkih preiskave odgovarjal kvečjemu za manjša prekrška prehitre vožnje ali nepozornosti med obvladovanjem vozila.

"Vzrok za nesrečo bomo našli, a kvečjemu gre za nepazljivo vožnjo. To je manjša kršitev, nepremišljena vožnja pa predstavlja precej več. To je prekršek, ki nosi veliko elementov, a tu nismo zaznali česa takšnega," je še dejal Villanueva.

Šerif je izrazil upanje, da je popolnoma nov športni terenec opremljen s snemalnikom podatkov, ki bo morda pomagal osvetliti vzrok nesreče. "Upamo, da bomo imeli zaradi te črne skrinjice nekaj informacij o hitrosti. Morda je lahko to vzrok nesreče," je še dodal.

Woods pri zavesti

Woods je bil v torek vpleten v prometno nesrečo, po kateri se je njegov avtomobil večkrat prevrnil. Iz močno poškodovanega vozila so ga rešili gasilci, Woodsa pa so zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico, kjer je bil operiran. Nemška tiskovna agencija dpa medtem danes zjutraj poročala, da je Woods po operacijah pri zavesti, se normalno odziva v pogovoru in je že v svoji bolniški sobi.

Navaja tudi pojasnila bolnišnice Harbor UCLA, kjer so operacije opravili, da so z operacijami oskrbeli več odprtih zlomov desne noge, pri čemer so golenico utrdili s ploščico, gleženj pa z vijaki.

Na novico o nesreči so se že odzvali številni Woodsovi športni prijatelji in tekmeci. V imenu združenja golfistov PGA pa je komisar Jay Monahan sporočil, da še čakajo na podrobnejše informacije o njegovem stanju, a mu želijo čimprejšnje okrevanje in mu bodo nudili vso potrebno pomoč.