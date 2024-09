Woods prestal še šesto operacijo na hrbtu v zadnjem desetletju

Petnajstkratni zmagovalec največjih in najprestižnejših turnirjev major je dejal, da upa, da bo lahko takoj začel z rehabilitacijo in se pripravil na vrnitev k "običajnim življenjskim dejavnostim", vključno z igranjem tistega kar najraje počne - golfa.

Kot so zapisali na spletni strani turneje PGA, je poseg v petek zjutraj po lokalnem času opravil kirurg Sheeraz Qureshi iz bolnišnice za specialno kirurgijo v West Palm Beachu na Floridi.

"Operacija je potekala gladko in upam, da bo to pomagalo ublažiti krče in bolečine v hrbtu, ki sem jih doživljal večino sezone 2024," je dejal Woods v izjavi, objavljeni na njegovem računu X.

Woods je nazadnje igral julija na The Open Championship in zapustil Royal Troon z besedami, da bo igral na svojih tradicionalnih decembrskih ekshibicijskih nastopih, Hero World Challenge, ki ga gosti na Bahamih, in PNC Championship med starši in otroki, na katerem igra skupaj s sinom Charliejem. Operativni poseg naj ne bi vplival na njegovo sodelovanje v uvodni sezoni turnirjev TGL.

Gre za novo ligo turnirjev v golfu, za katero stoji podjetje TMRW ("tomorrow") Sports, ki so ga ustanovili športni direktor Mike McCarley, Woods in še en poklicni igralec Rory McIlroy v sodelovanju s PGA Tour.

Woods, ki bo 30. decembra dopolnil 49 let, skrbno izbira, na katerih turnirjih bo igral, potem ko je februarja 2021 preživel hudo prometno nesrečo, ki je pustila kar nekaj posledic.

Čeprav ni več med favoriti za najvišja mesta, Tiger Woods ne razmišlja, da bi se upokojil.

