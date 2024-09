Scottie Scheffler po finalu sezone do 25 milijonov dolarjev

Prvi igralec sveta v golfu in olimpijski prvak Scottie Scheffler je prvič zmagal v finalu sezone PGA turneje. Osemindvajsetletni zvezdnik iz ZDA je zmagal v golf klubu East Lake v Atlanti. Z 264 udarci, s 30 udarci pod parom igrišča, je bil gladko pred rojakoma Collinom Morikawo (-26) in Sahithom Theegalo (-24).

Scottie Scheffler je tako še naprej v vrhunski formi in je v Atlanti, olimpijskem mestu iz leta 1996, bogato zaslužil. Z zmago v končni razvrstitvi pokala FedEX je prejel velikanski bonus v višini 25 milijonov ameriških dolarjev (22,6 milijona evrov).

Scheffler je vladar te sezone v golfu. Poleg uspeha v finalu turneje je v tej sezoni osvojila še šest turnirjev PGA in že drugič slavil tudi na prestižnem mastersu v Augusti. Igralec iz Ridgewooda pri New Jerseyju je s tem osvojil sedem turnirjem PGA v sezoni in izenačil rekord legendarnega rojaka Tigerja Woodsa iz leta 2007. Razred zase je bil tudi na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je osvojil zlato kolajno.

V posebnem formatu finala turneje je Scheffler v četrtek začel turnir kot vodilni na lestvici pokala FedEX, dva udarca je bil pred drugouvrščenim Xanderjem Schauffelejem. Nato je prednost še povečal do končnega uspeha.

Igralcem v tem pokalu je bilo skupaj razdeljenih 100 milijonov ameriških dolarjev (90,4 milijona evrov) bonusov.